حزب نخست وزیر؛ پیشتاز انتخابات پارلمانی هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، طبق نظرسنجی های انجام شده در داخل حوزه های رأی گیری، حزب راست میانه هلند موسوم به «مردم برای آزادی و دموکراسی» به رهبری «مارک روته» نخست وزیر کنونی هلند از شانس کسب ۳۱ کرسی از مجموع ۱۵۰ کرسی پارلمان این کشور برخوردارست.

کسب این تعداد از کرسی های پارلمان هلند، حزب «مردم برای آزادی و دموکراسی» را در مقایسه با سه حزب رقیب خود- «حزب آزادی» به رهبری «گرت وایلدرز»، حزب «دموکرات مسیحی» و «حزب لیبرال»- در موقعیت پیشتاز قرار می دهد.

طبق نتایج این نظرسنجی ها به نظر می رسد که «حزب کارگر» هلند با از دست دادن ۲۹ کرسی خود- از مجموع ۳۸ کرسی- بزرگترین بازنده این انتخابات باشد که این یک شکست بی سابقه در عرصه سیاسی هلند بشمار می رود.

بزرگترین پیروزی نیز نصیب «حزب چپ سبز»- شاخه چپ گرای حزب سبز- می شود که احتمالاً توانسته است ۱۲ کرسی را از آنِ خود سازد.

گفتنی است که ۸۲ درصد از مردم هلند با شرکت در این انتخابات آرای خود را به صندوقهای رأی انداختند که این بالاترین نرخ مشارکت رأی دهندگان هلندی طی ۳۱ سال گذشته بشمار می رود.