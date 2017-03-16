شهرستان سمنان ۱۱حوزه انتخابیه دارد/ اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سمنان با حضور معتمدان شهرستان در محل فرمانداری افزود: هیئت اجرایی که از معتمدان که دارای ویژگی های مطروحه در قانون و با تائید هیات نظارت بر انتخابات انتخاب شده اند به عنوان نماینده مردم و امین آنان و مسئول برگزاری و اجرای انتخابات خواهند بود و بر انجام با شکوه انتخابات اهتمام خواهند داشت.

وی ضمن بیان مواردی از قانون انتخابات در خصوص شرح وظایف اعضای هیات اجرایی، امانتداری و بی طرفی و اجرای کامل قانون انتخابات را از مهمترین ویژگی های اعضای هیات اجرایی برشمرد و بیان داشت.

فرماندار حوزه انتخابیه سمنان تعیین محل شعبات، تعیین اعضای شعب و فراهم کردن ملزومات اجرای انتخابات اعم از انتشار آگهی انتخابات را از مهمترین وظایف هیئت اجرایی برشمرد.

دانائی با اشاره به ۱۱ حوزه انتخابیه در شهرستان سمنان برای انتخابات شوراها گفت: یک حوزه شهری و ۱۰ حوزه روستایی در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستاهای بخش مرکزی شهرستان خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه در ۲۹ اردیبهشت شاهد حضور بی نظیر مردم در پای صندوق های رای برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص پسا برجام در نظام بین الملل، چشم دنیا به انتخابات ایران و نتایج و حضور و مشارکت مردم دوخته شده است.

فرماندار سمنان با اشاره به مسئولیت سنگین هیئت اجرایی در امانتداری آرا و برگزاری انتخابات بر اساس قانون گفت: نظارت دقیق بر اجرای قانون انتخابات شوراها و فراهم کردن بستر اخذ رای مردم دو اولویت مهم و وظیفه اصلی هیئت اجرایی به عنوان معتمدان مردم است.

دانایی با اشاره به اجرای ماده ۳۲ قانون انتخابات شوراها در خصوص انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیئت اجرایی نیز اظهار داشت: در راستای اجرای این ماده با رای گیری به عمل آمده از سوی معتمدان، هشت نفر اعضای اصلی و پنج نفر اعضای علی البدل هیئت اجرایی بر اساس بالاترین رای ماخوذه انتخاب شدند.

وی، احترام اردستانی، منصور فرزامی راد، حمید دهرویه، محمد رضا شریعت پناهی، سیاوش شکری، محمد پیرنیا۷، علیرضا صابریان و مرتضی سعدالدین را به عنوان اعضای اصلی این هیئت معرفی و تصریح کرد: یعقوب قوشچی، عبدالحمید دربانیان، محمد حسن دلیر، حسین عزالدین و محمد احسانی به عنوان پنج نفر عضو علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شده اند.

فرماندار حوزه انتخابیه سمنان همچنین با بیان اینکه بر اساس قانون انتخابات شوراها سه نفر نیز عضو اداری هیئت اجرایی خواهند بود، افزود: سید عباس دانایی فرماندار شهرستان سمنان ( به عنوان فرماندار و رئیس هیئت اجرایی)، سعید رضائی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ( به عنوان عضو اداری هیئت اجرایی) و احترام درخشانپور رئیس اداره ثبت احوال شهرستان (عضو اداری هیئت اجرایی) به عنوان اعضای هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای شهر سمنان خواهند بود.

دانایی در پایان خاطرنشان کرد: هشت نفر معتمدان انتخاب شده و سه نفر عضو اداری هیئت اجرایی جمعا یازده نفره هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای شهر سمنان را تشکیل می دهند.