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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۶:۵۰

با حضور معتمدان محلی

اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در دامغان انتخاب شدند

اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در دامغان انتخاب شدند

دامغان - فرماندار حوزه انتخابیه دامغان از انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان خبر داد.

علی اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جلسه انتخاب معتمدان هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان دامغان، افزود: این جلسه با حضور اکثریت قانونی حداقل ۲۰ نفر و اعلام رسمیت برای انتخاب هشت نفر معتمدان اصلی و پنج نفر معتمدان علی البدل با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انجام شد. 

وی گفت: با انجام رای گیری از بین معتمدان حاضر در جلسه، محمدتقی کشاورزیان، محمد خطیب زاده، ابراهیم مسعودیان، رمضانعلی شوکت آبادی، مجید حجازی فر، سید یحیی شنایی، عباس حقیری و خانم شمسی مسلمی به عنوان اعضای اصلی و عباسعلی سیری، حجت الله سیاهپوش، عبدالله امینیان و خانم ها زهرا قصابی و فاطمه منصوری به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دامغان انتخاب شدند. 

مجد با یادآوری اینکه رئیس هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر برعهده فرماندار شهرستان است، تصریح کرد: انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۹ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3933943

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