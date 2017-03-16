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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۱۲

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

۲۱۲۰ مرکز پخش مواد غذایی غیر بهداشتی تعطیل شد

۲۱۲۰ مرکز پخش مواد غذایی غیر بهداشتی تعطیل شد

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تاکنون برای ۲ هزار و ۱۲۰ مرکز پخش مواد غذایی در بازرسی های نوروزی تیم های وزارت بهداشت، حکم تعطیلی از دادگاه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی افزود: بازرسی‌های وزارت بهداشت از ابتدای اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد که تا کنون۴۷۹ هزار و ۸۶۲ مرکز پخش مواد غذایی را بازدید کرده‌ایم که ۷ هزار و ۹۴۷ مرکز جزو رستوران‌های بین راهی بوده‌اند که هر کدام نزدیک به دوبار بازدید شده‌اند.

وی گفت: ۷۵۰ گروه بازرسی در روزهای تعطیل و ۲ هزار و ۵۰۰ گروه در روزهای اداری از ۸ صبح تا۱۰ شب کار بازدید را انجام می‌دهند.

حریرچی ادامه داد: برای سلامت آب ۳۲۴ هزار و ۲۵۰ مورد از شبکه‌های آبرسانی را کلرسنجی و ۲۷ هزار و ۱۲۱ مورد را نیز نمونه‌گیری میکروبی کرده‌ایم.

وی گفت: در بازرسی‌های انجام شده تا به امروز ۸ هزار و ۸۰۵ مورد به دادگاه معرفی شده‌اند و ۶۶۶ هزار و ۵۴۸ کیلو مواد فاسد در این مدت شناسایی و از شبکه توزیع خارج و منهدم شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به سامانه ۱۹۰ برای اعلام شکایات مردمی افزود: هموطنان عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در مراکز ارائه مواد غذایی می‌توانند شکایت خود را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

کد مطلب 3933947
حبیب احسنی پور

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