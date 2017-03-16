تصادف پراید و پژو در ورامین/۴ نفر نجات یافتند

محسن پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو خودرو پژو ۴۰۵ و پراید در ورامین با یکدیگر تصادف شدید داشتند که نیروهای آتش نشانی به محض اطلاع از این حادثه به سرعت همراه با تجهیزات ایمنی خود را به محل تصادف رساندند.

وی اضافه کرد: این تصادف که در ورودی شهر ورامین و ابتدای جاده احمد آباد رخ داد سبب حبس ۴ نفر در خودروها شد که همکاران من توسط خودروهای هیدرولیکی آن ها را نجات و جهت انتقال به بیمارستان تحویل اورژانس دادند.

پارسا افزود: تنها ۴ نفر در خودروها محبوس بودند اما تعداد مصدومین بیش از ۴ نفر بود.

وی با بیام اینکه تصادف بسیار شدید و حال چند تن از مصدومین وخیم بود گفت: اگر سرعت عمل حضور نیروهای آتش نشانی در محل حادثه نبود امکان وقوع تلفات جانی وجود داشت.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، یکی از مصدومین این تصادف که جوانی حدودا ۳۰ ساله و از اتباع بیگانه است شب گذشته به دلیل شدت جراحت برای درمان به تهران منتقل شد.