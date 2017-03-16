کاهش ۱۲ درصدی سرقت ها در نطنز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بنی آدمی، صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با توجه به گردشگر پذیر بودن نطنز در ایام نوروز، برای تأمین امنیت شهرستان و ارائه خدمات به میهمانان نوروزی برنامه ریزی های دقیقی انجام شده است.

وی با اشاره به تلفات ناشی از تصادفات تأکید کرد: عدم استفاده موتور سیکلت سواران از کلاه ایمنی، می تواند تلفات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد که متأسفانه وجود بیش از ۶۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ های شهرستان نشان از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راکبین آنها دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز افزود: به شهروندان توصیه می کنیم در مسافرت هایی که در ایام نوروز خواهند داشت رعایت قوانین و مقررات، خصوصا داشتن سرعت مطمئنه و استفاده از کمربند ایمنی را از الزامات سفر خود قرار دهند.

وی با اشاره به کاهش کلی ۱۲ درصدی سرقت ها در شهرستان نطنز تصریح کرد: در سالجاری نسبت به سال گذشته ضمن کاهش سرقت ها در اکثر حوزه ها، در کشفیات هم با افزایش روبرو بوده ایم.

بنی آدمی با اشاره به سرقت های احشام تصریح کرد: مردم با استفاده از تجهیزات امنیتی الکترونیکی می توانند گام مهمی در تامین امنیت و پیشگیری از سرقت انجام دهند و علی رغم افزایش گشت های پلیس در مناطق مختلف شهرستان، توصیه می شود مردم و به خصوصا روستاییان جهت ارتقای امنیت محل زندگی خود با کمک شرکت های حفاظتی، از نگهبانان محله استفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به واگذاری زمین جهت احداث پاسگاه کرکس یادآور شد: قطعه زمینی برای احداث پاسگاه مذکور در منطقه شجاع آباد نطنز به نیروی انتظامی واگذار شده است که تا حد ممکن پیگیر ساخت آن هستیم.