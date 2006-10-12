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۲۰ مهر ۱۳۸۵، ۲۰:۰۴

در كنفرانسي مشترك در پاريس؛

رهبران آلمان و فرانسه از اوضاع كنوني لبنان ابراز خرسندي كردند

رهبران آلمان و فرانسه از اوضاع كنوني لبنان ابراز خرسندي كردند

"ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه و "آنجلا مركل" صدر اعظم آلمان امروز پنجشنبه از اوضاع كنوني لبنان بعد از استقرار نيروهاي پاسدار صلح بين المللي و ارتش لبنان در جنوب اين كشور ابراز خرسندي كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي كويت، شيراك و مركل در پي ديدار با يكديگر با شركت در كنفرانس مطبوعاتي مشترك در پاريس، از تلاش هاي كشورهاي اروپايي در راه اجراي قطعنامه 1701 شوراي امنيت استقبال كردند.

شيراك گفت : مقام هاي لبناني براي آنچه تا كنون محقق شده است، بايد خرسند باشند و با پايان عقب نشيني اسرائيل از جنوب لبنان "مي توانيم چشم انتظار برقراري صلحي دائم باشيم".

از سوي ديگر؛ صدر اعظم آلمان نيز گفت كه دولت فرانسه از طريق استقرار كشتي هاي جنگي خود در نزديك سواحل لبنان تا زمان ورود نيروي دريايي آلمان كه كار نظارت بر سواحل را به منظور جلوگيري از قاچاق سلاح برعهده خواهند داشت، به برلين كمك كرده است.

دوطرف همچنين اوضاع منطقه نا آرام دارفور در غرب سودان را بررسي كرده ودرمورد تقويت تلاش هاي جامعه بين المللي براي پايان دادن به درد و رنج مردم در اين منطقه توافق نظر كردند.

شيراك و مركل از دولت سودان و شورشيان دارفور خواستند تا به عمليات نظامي خود پايان دهند و از مقام هاي سوداني نيز خواستند با استقرار نيروهاي بين المللي سازمان ملل براي حفاظت از غيرنظاميان در منطقه دارفور موافقت كنند. 

کد مطلب 393397

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