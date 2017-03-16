فعالیت ۱۲ ساعته و یکسره گمرک مرزی آستارا در ایام نوروز ۹۶

رسول امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بخش های ترانزیت و مسافری اداره کل گمرک آستارا در ایام نوروز ۱۳۹۶ به صورت یکسره و ۱۲ ساعته اظهار کرد: در روزهای پایانی سال و همچنین در ایام نوروز تمامی واحدهای گمرکی و خدماتی مستقر در درب مرزی و درب خروج گمرک آستارا از ساعت هشت صبح الی ۲۰ و به صورت یکسره و بدون توقف کاری به ارائه خدمات به تردد کنندگان مرزی و تمامی مراجعه کنندگان می پردازد.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم تردد اتباع داخلی و خارجی از مرز زمینی آستارا و افزایش عملیات ترانزیت خارجی و صادرات در پایان سال و به منظور تسهیل و تسریع در امر صادرات و واردات، اداره کل گمرک آستارا با توافق دو جانبه با گمرک مرزی آستارای جمهوری آذربایجان ساعات کاری خود را ۱۲ ساعته و به صورت یکسره تا پایان ایام نوروز افزایش داد.

امیدی گفت:خودروهای ایرانی مسافر دارای پروانه خروج موقت (کاپتاژ) می توانند بین دو کشور ایران و آذربایجان ورود و خروج داشته باشند.

وی تصریح کرد: در برخی از ایام سال از جمله عید نوروز، تردد اتباع دو کشور در مرز زمینی آستارا افزایش می یابد و با توجه به این موضوع و اهمیت خدمات رسانی سریع به تمامی مسافران داخلی و خارجی افزایش ساعات کاری و فعالیت یکسره و بدون وقفه امور گمرکی و مرزی در آستارا بسیار ضروری است که با همکاری و هماهنگی گمرکات دو کشور مسئولان مستقر در مرز، پایانه مرزی و گمرک آستارا عملی شد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با حدود ۹۰ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان واقع شده و به دلیل قرار گرفتن در نوار مرزی جمهوری آذربایجان از مرزهای پرتردد جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.