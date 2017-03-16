به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید محمدزاده با اشاره به اقدامات راهآهن در خصوص سفرهای نوروزی پیش از شروع تعطیلات سال جدید اظهار داشت: ستاد نوروزی راهآهن هرسال در آذرماه تشکیل میشود و جلسات آن در فصل زمستان با حضور اعضا بهطور رسمی و مستمر برگزار میگردد.
وی افزود: فعالیت همکاران ما در شرکت راهآهن و مناطق از ۲۰ اسفندماه بهطور شبانهروزی در زمینه سیر قطارها برای سفرهای نوروزی آغاز میشود تا با توجه به اینکه از ۲۵ اسفندماه شاهد اوج سفرهای نوروزی هستیم اقدامات ضروری جهت اعزام بهموقع مسافران در تمامی شبکه ریلی صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت راهآهن با بیان اینکه «تمام تلاش ما در این شرکت فراهم کردن زمینه آسایش، آرامش و یک سفر خوش مانند سالهای قبل برای مردم است» گفت: امسال اهم برنامههای راهآهن برمبنای ایجاد ظرفیت صندلی بیشتر برای پاسخگویی به تقاضای مسافران پایهگذاری شده است.
این مقام مسئول در شرکت راهآهن در ادامه بیان داشت: بر این اساس ۲۰۴ قطار برای تردد روزانه در کل شبکه و ۴۳۰۰ قطار برای کل ایام پیشبینی شده که در مجموع شامل یکمیلیون و ۶۱۵ هزار صندلی برای ایام سفرهای نوروزی ظرفیت ایجادشده است. البته ۷۳۰ هزار صندلی مربوط به سفرهای پیشبینیشده به مقصد مشهد و زائران امام رضا (ع) است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به قانون ممنوعیت سیر واگنهای بالای ۴۵ سال طی یک ماه و نیم اخیر و کاهش تعداد آن به کمتر از ۲۰۰۰ عدد، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از احساس هرگونه محدودیتی از جانب مسافران در ایام نوروز به کار بستهایم.
محمدزاده در ادامه با اشاره به غیردولتی بودن قطارهای مسافربری و تعلق آنها به بخش خصوصی گفت: اگرچه این بخش تمام ظرفیت ناوگان مسافری خود را به کار گرفته، اما همکاران ما در حال تلاش برای ایجاد ظرفیت مازاد هستند.
وی معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اولویت اصلی شرکتهای مسافری ریلی رعایت ضوابط و قوانین ایمنی است و شرکتها موظفاند با برنامهریزی مناسب در جهت ارتقا ایمنیبخش ریلی و ارائه خدمات مناسب به مسافران گام بردارند. همچنین بازنگری طراحی ایستگاهها و ارائه خدمات باکیفیت به مسافران، از اولویتهای مدیران و کارکنان راهآهن است و تمامی مدیران نواحی موظف هستند اقدامات موردنیاز را در این زمینه انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی از دستوراتی که در جلسات کمسیون ایمنی راهها مطرح شده است، گفت: در این جلسات ما خواستار محوطهسازی ایستگاهها برای ایام عید، ارائه و نمایش یکسان اطلاعات به مردم در تمامی تابلوهای نمایش ایستگاهها و سامانه ۵۱۴۹ و تلفن همراه، نمایش زمان حرکت قطارها از مبدأ و پیشبینی ورود قطارها به مقصد در تابلوهای نمایش ایستگاهها برای ایام سفرهای نوروزی شدیم.
مدیرعامل شرکت راهآهن بابیان اینکه «تمام هم و غم شرکت راهآهن ایجاد سفرهای ایمن و آرام برای شهروندان و هممیهنان است» یادآور شد: زمانی که مردم در تعطیلات نوروز به مسافرت، استراحت و تفریح میپردازند، تمام کارکنان شرکت راهآهن، مناطق در تمام خطوط و سطوح مشغول فعالیت بهصورت شبانهروزی هستند.
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