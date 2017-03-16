ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیمه تعهدات بدنی (دیه) در سال اینده ۲۸۰ میلیون تومان، تعهدات مالی ۷ میلیون تومان و تعهدات بیمه حادث راننده ۲۱۰ میلیون تومان است.

حق بیمه وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۷۶۰ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۰۰ هزار تومان، سایر چهار سیلندرها یک میلیون و ۵۸ هزار تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان تعیین شده است.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه گازی ۱۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان، وسیله دنده‌ای یک سیلندر ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان، وسیله دو سیلندر و به بالا ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۳ هزار تومان، اتوبوس بارکش ۲۱۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان است به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.