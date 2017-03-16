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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۱

بیمه مرکزی خبر داد؛

ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث

ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث

بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث برای سال آینده را با ۱۰ درصد افزایش ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیمه تعهدات بدنی (دیه) در سال اینده ۲۸۰ میلیون تومان، تعهدات مالی ۷ میلیون تومان و تعهدات بیمه حادث راننده ۲۱۰ میلیون تومان است.

حق بیمه وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۷۶۰ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۰۰ هزار تومان، سایر چهار سیلندرها یک میلیون و ۵۸ هزار تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان تعیین شده است.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه گازی ۱۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان، وسیله دنده‌ای یک سیلندر ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان، وسیله دو سیلندر و به بالا ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۳ هزار تومان، اتوبوس بارکش ۲۱۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان است به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.

کد مطلب 3933990

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