چاوش اوغلو: درحال بررسی لغو یکجانبه توافق با اتحادیه اروپا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ با اشاره به تنش های اخیر آنکارا با کشورهای اروپایی گفت: ما می توانیم توافق با اتحادیه اروپا را به طور یکجانبه لغو کنیم، اما هنوز آنکارا این موضوع را به همتایان خود در اتحادیه اروپا اطلاع نداده است.

وی در ادامه افزود: اروپا باید بداند که ما لغو یکجانبه را در دست بررسی داریم .

وزیر خارجه ترکیه همچنین خاطر نشان کرد: آنکارا حتی از همین لحظه می تواند بگوید که این توافق را اجرا نکرده و بطور کامل پرونده آن را ببندد.

گفتنی است تنش میان ترکیه و اروپا از جایی تشدید شد که کشورهای آلمان، اتریش، هلند مانع از ایراد سخنرانی های تبلیغاتی مقامات این کشور در راستای همه پرسی اصلاحات قانون اساسی شدند.