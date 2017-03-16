کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری استان/ افزایش ۱.۶۶ درصدی نرخ رشد جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: بر اساس طرح آماری نیروی کار و آمار ارائه شده مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان در سال جاری ۱۳.۳ درصد بوده است.

نوروزی تاکید کرد: نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۱۷.۷ درصد بود.

نوروزی به آخرین آمار جمعیتی استان بر اساس گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: جمعیت استان ۷۱۳ هزارو و۵۲ نفر است.

وی افزود: نرخ رشد جمعیت استان ۱.۶۶ درصد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نرخ جمعیت شهری بر اساس سرشماری سال جاری را ۵۵.۷ درصد عنوان کرد و بیان داشت: ۴۴.۳ درصد از جمعیت استان روستایی است.

نوروزی نرخ با سوادی کشور را ۸۷.۶ درصد دانست و افزود: نرخ باسوادی در استان ۸۴.۴ درصد است.

نوروزی به جمعیت شهرستان های استان بر اساس گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: جمعیت شهرستان بویراحمد ۲۹۹ هزارو ۸۸۵ نفر، کهگیلویه ۱۳۱ هزارو ۳۵۱ نفر، گچساران ۱۲۴ هزارو ۹۶ نفر، دنا ۴۲ هزارو ۹۳۹ نفر، بهمئی ۳۸ هزارو و ۱۳۶ نفر، چرام ۳۳ هزارو ۵۴۳ نفر، لنده ۲۱ هزارو ۸۱۲ نفر و باشت ۲۱ هزارو ۶۹۰ نفر است.

وی افزود: ۵۰.۷ درصد از جمعیت استان را مردان و ۴۹.۳ درصد جمعیت را زنان تشکیل می دهند.