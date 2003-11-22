تصويب طرحي در كميته حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: اين قطعنامه با73 راي موافق و 49 راي مخالف و50 راي ممتنع به تصويب كميته حقوق بشر رسيد.

چين، روسيه، هند و اغلب كشورهاي اسلامي وغير متعدها به قطعنامه پيشنهادي آمريكا وكانادا راي مخالف دادند.ارائه اين قطعنامه زماني صورت گرفت كه آمريكا ورژيم صهيونيستي در قانع ساختن شوراي حكام آژانس انرژي هسته اي براي ارجاع پرونده فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل با ناكامي مواجه شدند.

اين شكست موجب شد تا كانادا كه اخيرا به دليل مرگ يك كارمند خبري كانادايي ايراني الاصل سطح روابط خود را با جمهوري اسلامي تنزل داده با همسويي آمريكا ورژيم صهيونيستي بشدت درصدد جلب موافقت 172 كشورعضو كميته حقوق بشر براي تصويب اين طرح برآيد.

اگرچه اين تحركات در طول 24 سال گذشته عليه جمهوري اسلامي با اشكال مختلف ادامه داشته وتاكنون چندين قطعنامه در كميته حقوق بشرعليه ايران تصويب شده اما درحقيقت پايين بودن تعداد آراء مثبت اين طرح، شكست ديگري براي آمريكا ورژيم صهيونيستي در راستاي بسيج كشورهاي عضوكميته حقوق بشر عليه ايران تلقي مي شود.



تصويب اين طرح پيش از اينكه جنبه اجرايي وحقوقي داشته باشد جنبه تبليغاتي صرف عليه جمهوري اسلامي دارد كه طي آن آمريكا، رژيم صهيونيستي وكانادا براي مدتي به يك سري مانورهاي تبليغاتي در مورد باصطلاح نقض حقوق بشر توسط ايران دست خواهند زد.

اما اكنون اين سوال مطرح است كه آيا كميته حقوق بشرسازمان ملل كه به ابزاري در دست آمريكا عليه ملتهاي مستقل جهان تبديل شده صلاحيت اظهار نظر درباره حقوق بشر را دارد؟

اگرحقيقتا كميته حقوق بشر بيطرفانه در صدد رفع تبعيض ها و مبارزه با نقض حقوق بشر وگسترش عدالت در جهان باشد چرا اساسا در مورد جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردم بي گناه فلسطين واقدامات سركوبگرانه نيروهاي آمريكا در عراق وافغانستان اقدامي به عمل نمي آورد؟

چرا اين كميته در مورد آدم ربايي آمريكا كه طي آن 600 تن از مسلمانان كشورهاي مختلف جهان را در پايگاه اشغالي گوانتاناما بدون محاكمه و بدون برخورداري ازكوچكترين امكانات اوليه زندگي زنداني كرده ،عكس العملي از خود نشان نمي دهد.؟

امروزه متاسفانه جهان نه تنها شاهد بي تحركي كميته حقوق بشرسازمان ملل است بلكه بوضوح مشاهده مي كند كه اين كميته به يك اهرم فشاري در دست آمريكا ورژيم صهيونيستي عليه ملتهاي جهان تبديل شده است .

جمهوري اسلامي نيز كه در طول 24 سال گذشته بطرزغير منصفانه اي مورد حملات كميته حقوق بشر قرارگرفته هر گز تحت تاثيراين فشارها از مواضع اصولي خود در قبال مساله فلسطين و سايرمسائل جهان اسلام عدول نخواهد كرد وبه استقلال عمل خود ادامه خواهد داد.

بسيار تعجب انگيز است كه كميته حقوق بشردرست چند ساعت پس از راه پيمايي مليونها تن ازمردم روزه دار ايران به مناسبت روزجهاني قدس و فرياد مرگ بر اسرائيل دهها ميليون مسلمان درسراسر جهان، قطعنامه مزبور را عليه ايران تصويب كرد.

ازطرفي ديگر تظاهرات بيش از200 هزارتن از مردم لندن عليه سفر جرج بوش به انگليس نشانه نفرت عمومي نزديكترين متحدان آمريكا ازرهبران اين كشور است كه اين موضوع مي بايستي براي آ مريكا عبرت انگيز باشد .

اين امرنشان مي دهد هم آمريكا وهم رژيم صهيونيستي كه بدترين دوران انزواي سياسي خود را درجهان طي مي كنند، درصدد هستند تا جمهوري اسلامي ايران را كه به عنوان نيروي محركه كشورهاي اسلامي عليه رژيم غاصب صهيونيستي به شمار ميرود با طرح ادعاهاي واهي به اسم حقوق بشربد نام سازند.

اما ايران كه پيوسته با الهام از تعاليم روح بخش اسلام ونص صريح قرآن به حقوق اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي احترام مي گذارد هر گز تحت تاثيرازاين گونه تبليغات كه درحقيقت كارايي خود را در جهان ازدست داده، نخواهد شد وآنچه را كه خير وصلاح ملت خود وامت اسلامي است انجام خواهد داد .