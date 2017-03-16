نرخ مشارکت اقتصادی در مازندران ۴۱ درصد است

احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، استان مازندران تنها استانی شمالی کشور است که در سال ۹۵ موفق به کاهش نرخ بیکاری در کشور شد اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری مازندران از ۱۲.۱ درصد در سال ۹۴ به ۱۱.۶ درصد در سال ۹۵ رسیده است و در مجموعه استانهای شمال کشور مازندران تنها استانی است که موفق به کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ شده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی مازندران افزود : نرخ مشارکت اقتصادی مازندران در سال جاری ۴۱ درصد اعلام شده است که در جایگاه پنجم کشور است.

مشاور استاندار مازندران تصریح کرد: نرخ بیکاری مازندران در سال ۹۵ در فصل بهار ۹.۸، فصل تابستان ۱۰.۸، در فصل پائیز ۱۳.۲ و در فصل زمستان ۱۲.۸ اعلام شده است وسهم اشتغال کشاورزی ۲۰.۱، سهم صنعت ۲۸.۳ وسهم خدمات ۵۱.۷ درصد است.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی مازندران این موفقیت بزرگ را تبریک گفت و تاکید کرد : این موفقیت در حالی حاصل شده است که نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۵ افزایش یافته است.

وی در پایان تاکید کرد: مطمئنا آثار پرداخت تسهیلات به بیش از هزار واحد تولیدی بخش صنعت و کشاورزی از محل بسته رونق تولید در حوزه اشتغال به زودی نمایان شده و روند کاهش نرخ بیکاری در مازندران تداوم خواهد داشت.