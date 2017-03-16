  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۵

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

ساماندهی مجموعه های اقامتی مشهد امری ضروری است

ساماندهی مجموعه های اقامتی مشهد امری ضروری است

مشهد ـ معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:عدم ساماندهی مجموعه های اقامتی مشهد،از مشکلات اصلی این شهر درحوزه صنعت گردشگری است که باید به آن پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح یک هتل پنج ستاره در مشهد با اشاره به ثبت جهانی نوروز اظهار کرد: این رویداد به طور حتم می تواند دستاوردهای بسیار ارزشمندی در خصوص معرفی فرهنگ کشور در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا چنانچه مقرر است مشهد نیز قطب گردشگری محسوب شود، باید شرایط مناسبی برای فعالیت فعالان صنعت گردشگری نیز در آن فراهم شود. 

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: شهر مشهد در حوزه گردشگری و زیرساخت های مختلف آن در کشور دارای جایگاهی ارزشمند است که هم اکنون در این شهر  ۲۶ هتل چهار ستاره در حال بهره برداری و ۲۲ هتل نیز در حال ساخت است. 

وی تصریح کرد: عدم ساماندهی مجموعه های اقامتی مشهد، از مشکلات اصلی این شهر در حوزه صنعت گردشگری است که باید برای رفع آن تمامی نهادها دست به دست هم دهند و به بررسی این مشکل ضروری بپردازند.

شیرکوند تاکید کرد: هر خانه ای که چه به صورت رایگان و چه از دید سودآوری در اختیار زائران و مسافران قرار می گیرد باید به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده مدیریت شود. 

وی با بیان اینکه هتل پنج ستاره به عنوان نماد اصلی گردشگری در هر کشوری محسوب می شود، عنوان کرد: اگر هر وزارتخانه ای در مشهد هتل چند ستاره داشته باشد، در عرصه گردشگری کسی نمی تواند با عشق و علاقه تا ابد کار کند و متاسفانه رقابت از بین می رود.

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سه مولفه اصلی صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: این صنعت دارای تمامی فرایندهای موجود از جمله عرضه، تقاضا و سودآوری است و از این جهت در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا یک صنعت بزرگ محسوب می شود.

وی صنعت گردشگری را از معیارهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و تاکید کرد: یکی از ابزارهای اصلی انتقال ارزش های فرهنگی جامعه، صنعت گردشگری است که دولت تدبیر و امید خیلی جدی به آن پرداخته و از آن حمایت کرده است.

کد مطلب 3934006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها