آخرین مصوبات شورای اقتصاد/تاکید جهانگیری بر استفاده از توان داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به طرح درخواست برخی از وزارتخانه‌ها برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژ های مختلف، گفت: کمیسیون شورای اقتصاد باید این موضوع را به صورت سختگیرانه مورد بررسی قرار دهد تا تجهیزاتی که توان ساخت داخل برای آن وجود دارد، حتماً از داخل کشور تأمین شود.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، با درخواست وزارت نفت مبنی بر اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای واگذاری اوراق مشارکت ریالی شرکت های توسعه نفت و گاز موافقت شد.

استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای احداث پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در منطقه جاسک از دیگر درخواست های وزارت نفت بود که پس از ارائه گزارش در خصوص اهداف و مشخصات فنی و اقتصادی این طرح، شورای اقتصاد با آن موافقت کرد.

در این نشست همچنین برخی درخواست های وزارت نیرو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه دیدگاه ها و نظرات اعضای شورا، این درخواست ها به تصویب رسید.

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی، طرح انتقال نیروی برق زنجان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی، انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح آبرسانی به شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان، خرید ۳۱۲ دستگاه پست های فوق توزیع شرکت های برق منطقه ای، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت مدیریت شبکه برق ایران به منظور اجرای طرح احداث مرکز دیسپاچینگ ملی و پشتیبان و اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح سد مخزنی شفارود از جمله درخواست های وزارت نیرو بود که پس از ارائه توضیحات وزیر، به تصویب رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم درخواست این وزارتخانه را مبنی بر احداث کارخانه کاغذ سبز خوزستان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی مطرح کرد که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

اصلاح و تمدید مصوبه احداث پروژه قطار حومه ای شهر جدید گلبهار به مشهد و اصلاح و تمدید مصوبه شورای اقتصاد در خصوص برقی کردن راه آهن تهران ـ مشهد نیز از جمله درخواست های وزارت راه و شهرسازی بود که پس از ارائه توضیحات و توجیهات فنی از سوی وزیر راه و شهرسازی، با این دو درخواست موافقت شد.

انتقال سهام شرکت آجر ثبات به شرکت تعاونی، تولیدی و توزیع کارکنان آجر ثبات از طریق ترک تشریفات مزایده به عنوان درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله ابریشم برای سال ۹۶ به عنوان درخواست وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این درخواست ها موافقت شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درخواست این وزارتخانه را مبنی بر احداث سه بیمارستان ۷۴۰ تختخوابی برکت در شهرهای تهران و اهواز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی مطرح کرد که شورای اقتصاد با این درخواست موافقت کرد.