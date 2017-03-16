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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۸

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام:

اثاثیه منزل در ایلام طی نوروز با هماهنگی کلانتری ها جابجا شود

اثاثیه منزل در ایلام طی نوروز با هماهنگی کلانتری ها جابجا شود

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از مردم خواست در صورت نیاز به جابجایی اثاثیه منزل در تعطیلات نوروزی موضوع را با کلانتری محل هماهنگ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران، از تعطیلات نوروزی به عنوان مأموریت ویژه پلیس یاد کرد و گفت: تمام توان نیرویی و تجهیزاتی خود را برای تأمین امنیت و آرامش مردم به کار خواهیم بست.

وی اضافه کرد: در این ایام با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس و برپایی ایستگاه های نوروزی تلاش خود را در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انجام خواهیم داد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به آمادگی صد درصدی مرکز فوریت های پلیسی این شهرستان در ایام نوروز از مردم خواست در صورتی که به هر علتی قصد ایاب و ذهاب اثاثیه منزل را دارند موضوع را با کلانتری محل هماهنگ کنند.

سرهنگ فتاحی این اقدام را در راستای پیشگیری از وقوع سرقت خواند و گفت: هوشیاری مردم باعث می شود که مجرمان نتوانند به مقاصد شوم خود دست یابند.

کد مطلب 3934008

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