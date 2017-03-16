تهیه دفترچه ضوابط همسان سازی پارکینگ شهرهای استان قزوین

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارزش و سرمایه هر شهر بستگی به خدماتی دارد که اساس سکونت گاههای شهری را تشکیل می دهند و هرچه کیفیت ارائه این خدمات بهتر باشد هزینه زندگی برای شهروندان کمتر و کیفیت زندگی در آن بهتر است.

وی افزود: مدیریت پارکینگ یکی از چالشهای مدیریت شهری به ویژه در شهرهای پرتردد میباشد و سطوح مختلف امکانات پارکینگ میتواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد.

اسماعیلی بیان کرد: در همین راستا و به جهت بالابردن سطح کیفیت زندگی، حوزه مدیریت شهرسازی و معماری این اداره کل اقدام به تدوین دستورالعمل همسان سازی ضوابط و دستورالعملهای اجرایی جهت آرایش پارکینگهای مسکونی برای کلیه شهرهای استان کرده است.

وی اضافه کرد: این دستورالعمل در جلسات متعدد کارشناسی این حوزه و کمیته فنی با حضور نمایندگان شهرداریهای استان مطرح و منتج به تدوین دفترچه ضوابط برای ارائه به کمیسون ماده ۵ شد.

مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل خاطر نشان کرد: مراتب طی ۲ جلسه کمیسیون ماده ۵ مطرح و نهایتا با حضور اعضای جلسه و شهرداران ۱۰ شهر استان مقرر شد نظرات مکتوب شهرداری های استان و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اخذ و موضوع در شورای ترافیک استان نیز مطرح شود و نتایج حاصله از مکاتبات فوق در جلسه کمیسیون ماده ۵ آینده شهرستانهای استان مورد بررسی قرارگیرد.

وی در خصوص جزییات مربوط به این پارکینگ ها گفت: پیشنهاد همسان سازی ضوابط و دستورالعمل های اجرایی تامین پارکینگ اعم از جزئیات آرایش پارکینگ با زوایای مختلف، تامین پارکینگ، شیب رمپ، نحوه اجرای انواع رمپها و ضوابط مربوط به حذف پارکینگ در شهرهای مختلف استان با لحاظ نمودن ضوابط طرح تفصیلی و ساختار بومی هر شهر طی جلسات متعدد داخلی با حضور کارشناسان حوزه مدیریت شهرسازی و معماری تهیه شده است.