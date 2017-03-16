ترافیک سنگین در جاده های استان زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه سفرهای نوروزی در استان زنجان شروع شده حجم ترافیک در جاده های زنجان بالا است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک نیمه سنگین هم در آزاد راههای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز حاکم است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: خوشبختانه تاکنون با توجه به حجم ترافیک بالا در جاده های استان زنجان مشکل خاصی به وجود نیامده است.

شیر محمدی تاکید کرد: به علت حجم بالای ترافیک درجاده های استان زنجان تردد به کندی انجام می شود.

وی گفت: در این میان به علت ترافیک در گردنه های کوهستانی رانندگان با احتیاط و دقت و حوصله رانندگی کرده و از سبقت غیر مجاز خود داری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: مردم به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ یا از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

شیر محمدی از افزایش تردد در جاده های استان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و از مسافران خواست برای تردد در جاده های استان زنجان دقت لازم را داشته باشند.