به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سردار علیرضا اکبرشاهی در مراسم مانور خودرویی ویژه طرح نوروزی، گفت: این مانور برای اولین بار توسط پلیس راه آهن کشور با هدف آمادگی کامل نیروی پلیس در حفظ و امنیت برای ایام نوروز و همچنین زنگ آغاز ماموریت نیروهای پلیس برای ایجاد آسایش و رفاه حال مسافران است.

وی افزود: باتشکیل قرارگاه های نوروزی، واحدهای گشت خودرویی و موتوری در سطح کشور اقدام به ایجاد امنیت در ایستگاه ها و قطارهای مسافری می کند. سردار اکبرشاهی گفت : با توجه به افزایش تعداد رام قطارهای مسافری و مهمتر از همه تعداد مسافران نوروزی، طبق برنامه نوروزی پلیس راه آهن کشور روزانه ۳۰۰ واحد گشتی خودرویی و موتوری در ایام پیک، شبانه روز فعالیت خواهند کرد.

فرمانده پلیس راه آهن کشور اظهار داشت: خوشبختانه طبق برآورد صورت گرفته ۸۰درصد ظرفیت قطارهای سال ۹۶ پر شده است و همچنین در خطوط ریلی حاشیه نیز حدود یک میلیون مسافر پیش بینی شده که برای ساماندهی در جابجایی ایمن آنها نیز برنامه ویژه داریم.

سردار علیرضا اکبرشاهی با اشاره به فعالیت واحد سگ‌های موادیاب پلیس راه آهن اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پیک نوروزی برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با توانمندیها و فعالیت‌های پلیس، برنامه‌ریزی‌های لازم برای معرفی فعالیت سگ‌های موادیاب پلیس راه‌آهن در قالب یک عملیات نمایشی انجام شد.



پنجمین جلسه ستاد ارتقای نوروزی برگزار شد

قائم مقام راه آهن بر برخورد مناسب مامورین قطارها با مسافرین نوروزی و اعزام بدون تاخیر قطارها از مبدأ تاکید کرد. احمد خدایی افزود: تفاوتی که ستاد نوروزی امسال نسبت به سالهای قبل داشته، حضور مدیران عامل شرکتهای مسافری و یا نمایندگان آنها در ستاد نوروزی طی ایام سفرهای نوروزی است.

پیگیری گزارش های هواشناسی جهت پیش بینی تمهیدات لازم برای روزهای بارانی، حضور مدیران مناطق در ایستگاهها، تکریم مسافرین و تاکید بر برخورد مناسب مامورین قطارها با آنها، ایجاد امکانات برای جابجایی آسان مسافرین سالخورده، بازدید سرزده مدیران ستادی از مناطق از جمله مواردی بود که قائم مقام راه آهن بر انجام آنها توسط مدیران شرکت تاکید داشت.

ارائه گزارش روزانه توسط افراد کشیک ستاد نوروزی و تحویل آنها به افراد بعدی، اعزام قطارها از مبدأ بدون تاخیر، از دیگر مواردی بود که خدایی بر انجام آنها تاکید کرد. گفتنی است در این جلسه که بصورت ویدئو کنفرانس بین بیشتر مناطق راه آهن برگزار شد مدیران برخی مناطق به ارائه گزارش و اقدامات و تمهیدات نوروزی پرداختند.