به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان های کرمانشاه، محمدحسین صادقی به منظور بازدید از فعالیت های اصلاحی وتربیتی و رسیدگی به وضعیت قضایی زندانیان در زندان مرکزی حضور یافت.

این مقام قضایی در استان کرمانشاه علاوه بر دیدار چهره به چهره با زندانیان از روند انجام برنامه های حوزه های مختلف به ویژه اجرای طرح قرآنی حبل المتین وفعالیت های کلنیک کنترل خشم زندانیان هم آگاهی یافت.

وی در نشست با مدیرکل زندان های استان و مسئولان زندان مرکزی در سخنانی بر تداوم فرآیند های موثر بر رفتار زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم در جامعه تاکید نمود.

دادستان کرمانشاه ضمن برشمردن شاخصه های کمی و کیفی ارزیابی فعالیت های حوزه های قضایی،کاهش آمار بازگشت مجدد مجرمان به زندان را رویکردی مهم وشاخصه اصلی ارزیابی موفقیت ها توصیف کرد.

صادقی هم چنین اجرای مصوبات کمیته ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان را مورد تاکید قرار داد و خواستار تلاش مجموعه قضایی استان در راستای کاهش هدفمند آمار جمعیت کیفری زندانیان شد.

وی در این بخش ار سخنان خود بر دقت در اعطای امتیاز هرگونه عفو و مرخصی به زندانیانی که مخل امنیت اجتماعی شده اند تاکید کرد.

دادستان کرمانشاه در ادامه حفظ حقوق شهروندی زندانیان وکرامت خانواده های محروم آنان را به عنوان اولویتی مهم مورد اشاره قرار داد.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در نشست با دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه فعالیت های انجام شده در راستای سالم سازی محیظ زندان های استان را تشریح کرد.

منصور بیگلری در سخنانی نقش موثر فعالیت های فرهنگی وتربیتی بر تغییر رفتار و نگرش زندانیان را یادآور شد.

وی توسعه تعاملات دستگاه ها ونهادهای اجرایی با مجموعه زندان های استان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی زندانیان را به عنوان ضرورتی مهم تبیین کرد.