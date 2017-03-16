به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل تصریح کرد: چهار سال قبل در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطرح شد که سندیکاهای اقتصادی با هدف ممانعت از موازی کاری تخت نظارت اتاقهای بازرگانی تشکیل شوند.
وی افزود: متأسفانه این قانون مورد بیتوجهی است و ما شاهد شکلگیری سندیکاها و انجمنهایی خارج از نظارت اتاقها هستیم؛ بطوریکه نمونههایی از آن در خود استان اردبیل مشاهده میشود.
رئیس اتاق بازرگانی استان خواستار ساماندهی تشکلهای اقتصادی با هدف ممانعت از موازی کاری شد و گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی از ایجاد تشکلها خودداری کرده و در مقابل با اعمال قانون تشکلها به منظور همصدایی زیر نظر اتاق بازرگانی ایجاد شود.
پیرموذن یکی دیگر از مشکلات بررسی شده واحدهای تولیدی را حسابرسی به جای بازرسی تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: تأمین اجتماعی مجاز است تا یک سال بررسی دفاتر بخش خصوصی و تولیدکنندگان را اجرا کند و متأسفانه مشاهده میشود که حتی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در استعلام تأمین اجتماعی ضرورت بررسی دفاتر طرح میشود.
وی افزود: متأسفانه تأمین اجتماعی برخلاف قوانین حسابرسی را با بازرسی اشتباه گرفته و این موضوع با معاون اول رئیس جمهور مطرح شد تا مشکل واحدها رفع شود.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: بر اساس مصوبه شورای گفتگو لازم است تأمین اجتماعی قوانین را اجرا کند.
پیرموذن با تأکید به اینکه در این خصوص ۱۲۰ پرونده با تأمین اجتماعی دچار مشکل شدهاند، ادامه داد: با توجه به ابلاغ رسمی مصوبه از اول تا ۱۵ فرودین ماه ۹۶ انتظار میرود جلوی بررسی پروندهها تا اعمال قانون گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان همچنین به مشکل واحدهای تولیدی در خرید ماشینآلات و محاسبه ضریب دستمزد بر اساس قیمت ماشینآلات اشاره کرد و افزود: واحد تولیدی که ماشینآلات خریداری کرده به میزان قیمت ماشینآلات درصدی حقوق و دستمزد پرداخت میکند که در مصوبه جدید چنین اعمال نظری لغو شده است.
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