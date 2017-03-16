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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

 موزه اسناد نیشابور راه اندازی می شود

 موزه اسناد نیشابور راه اندازی می شود

نیشابور ـ شهردار نیشابور از راه اندازی موزه اسناد نیشابور در آستانه نوروز و میلاد حضرت زهرا(س) خبر داد.

هادی مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: موزه اسناد نیشابور در آستانه نوروز و میلاد حضرت زهرا(س) توسط شهرداری و با همکاری بخش خصوصی راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: در این موزه قلمدان ها و مرکب دان های کشف شده متعلق به سال ورود امام رضا(ع) به نیشابور نیز رونمایی می شود.

شهردار نیشابور اظهار کرد: مدیریت شهری نیشابور با نگاه ویژه به مباحث گردشگری با توجه به پتانسیل های فراوان این شهر، به دنبال ایجاد زیرساخت های حوزه صنعت گردشگری در شهر شکوه تمدن ایران و جذب گردشگر است.

وی تاکید کرد: ما باید نگاه ویژه تری به توسعه گردشگری در شهر نیشابور داشته باشیم، بنابراین شهرداری تمام تلاش خود را در زمینه تحقق این امر به کار می بندد.

کد مطلب 3934027

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