به گزارش خبرنگار مهر، سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۵ برگزار شد.

نتایج پذیرش در خوشه های شغلی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تدریج در اطلاعیه های متعدد اعلام شده است.

نتایج ۷ خوشه شغلی در شغل محلهای رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خراسان رضوی، خراسان شمالی و مازندران (به جز کد شغل محلهای: ۱۱۳۶۷، ۱۱۳۶۸، ۱۱۳۷۴، ۱۱۳۷۵، ۱۱۳۸۱، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۹، ۱۱۱۸۱، ۱۱۱۸۳، ۱۱۱۸۹،۱۱۱۸۵ و ۱۱۵۸۰) که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرار گرفته است برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام شد.

سایر رشته شغل محلهای باقیمانده که فرآیند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.