زمان دیدار مرکل و پوتین تعیین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف روسی و آلمانی برای زمان دیدار «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به توافق رسیدند.

این در حالی است که بر اساس اعلام کرملین قرار نیست تاریخ مشخص شده دیدار این دو مقام در اختیار رسانه ها قرار بگیرد.

از سوی دیگر «اشتفن زایبرت» سخنگوی دولت آلمان نیز ضمن تائید این دیدار در آینده ای نزدیک اشاره ای به جزئیات آن درخصوص زمان و محور گفتگوها نکرد.

گفتنی است به تازگی دیپلمات‌های روسیه و آلمان با یکدیگر دیدار و درباره تروریسم بین‌المللی گفتگو کرده اند.