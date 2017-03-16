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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

کرملین اعلام کرد؛

زمان دیدار مرکل و پوتین تعیین شده است

زمان دیدار مرکل و پوتین تعیین شده است

بر اساس اعلام کاخ کرملین زمان دیدار رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم آلمان تعیین شده اما آن را رسانه ای نمی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف روسی و آلمانی برای زمان دیدار «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به توافق رسیدند. 

این در حالی است که بر اساس اعلام کرملین قرار نیست تاریخ مشخص شده دیدار این دو مقام در اختیار رسانه ها قرار بگیرد. 

از سوی دیگر «اشتفن زایبرت» سخنگوی دولت آلمان نیز ضمن تائید این دیدار در آینده ای نزدیک اشاره ای به جزئیات آن درخصوص زمان و محور گفتگوها نکرد. 

گفتنی است به تازگی دیپلمات‌های روسیه و آلمان با یکدیگر دیدار و درباره تروریسم بین‌المللی گفتگو کرده اند. 

کد مطلب 3934036
شقایق لامع زاده

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