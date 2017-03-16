به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح پنج‌شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: موضوع بخشودگی جرایم کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان واحدهای تولیدی یکی از برکات جلسات گفتگوی بخش خصوصی و دولت است.

وی با بیان اینکه این اقدام نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان منبع مالی برای بانک‌ها است، افزود: اقدام بانک‌های استان در این خصوص مطلوب بوده و علاوه بر اینکه این اقدام ثمراتی برای خود بانک‌ها داشته برای واحدهای تولیدی نیز اثرات مطلوبی به همراه داشته است.

استاندار اردبیل در خصوص مشکلات معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان استان در سال ۹۰ افزود: از سال ۹۰ مقرر شده صادرکنندگان به شرط تسلیم اظهارنامه از مالیات معاف شوند.

خدابخش با اذعان به اینکه برخی صادرکنندگان به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه و مالیات شده‌اند، گفت: معافیت مالیاتی صادرکننده با هدف حمایت از صادرات است و مشکلات صادرکنندگان در این سال رسیدگی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی با تأمین اجتماعی در خصوص محاسبه درصد دستمزد از هزینه ماشین‌آلات افزود: به دلیل اینکه تأمین اجتماعی تولیدکننده را به عنوان تولیدکننده و نه نصاب تجهیزات می‌شناسد، واحدهای تولیدی که اقدام به نصب ماشین‌آلات کرده‌اند، لازم است مدارک خود را به تأمین اجتماعی ارائه دهند.

استاندار اردبیل متذکر شد: نصب ماشین‌آلات ممکن است از طریق خود واحد تولیدی، نصاب و یا فروشنده خارجی انجام شود که برای ممانعت از اختصاص درصد دستمزد واحدهایی که خود اقدام به نصب کرده‌اند، می‌بایست واحدهای تولیدی مدارک مناسب و مثبته ارائه دهند.