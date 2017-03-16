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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

جاذبه های گردشگری شهر باران های نقره ای

جاذبه های گردشگری شهر باران های نقره ای

رشت- شهر رشت که به دلیل بارش های مداوم آن به شهر باران های نقره ای لقب گرفته، با جاذبه های گردشگری متعدد همواره مقصد بسیاری از گردشگران در فصول مختلف سال است.

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خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حسین شمس نصرتی- داریوش علی نژاد: شهر رشت موسوم به شهر باران های نقره ای که مرکز استان گیلان است، به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی همچون جنگل و دریا و همچنین جاذبه های تاریخی و فرهنگی، سالانه پذیرای گردشگران زیادی از سراسر کشور است.

از جمله مهمترین جاذبه های این شهر می توان به بازار رشت، پیاده راه فرهنگی، خانه های تاریخی سمیعی، آوانسیان، میرزا خلیل رفیع، ابریشمی و... آرامگاه و خانه میرزا کوچک خان جنگلی و ... نام برد.

همچنین این شهر دارای موزه های متعددی از جمله موزه میرزا کوچک خان، موزه رشت و موزه میراث روستایی گیلان است.

کد مطلب 3934046

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