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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

کسب رتبه اول کاهش نرخ بیکاری کشور طی سال ۹۵ توسط استان

کسب رتبه اول کاهش نرخ بیکاری کشور طی سال ۹۵ توسط استان

یاسوج- استاندارکهگیلویه و بویراحمد گفت: استان رتبه اول در کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۵ را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: در سال جاری ۵ استان با کاهش نرخ بیکاری روبه رو بودند که کهگیلویه و بویراحمد با بیشترین کاهش نرخ بیکاری رتبه اول را به دست آورد.

خادمی با بیان اینکه باور ما بر این است که با همکاری، تلاش  و کار محکم می توان توسعه و پیشرفت استان را رقم زد تاکید کرد: هنوز هم نرخ بیکاری بالا است و باید برای کاهش بیش از پیش بیکاری در استان تلاش شود.

وی افزود: کاهش نرخ بیکاری موثر است ولی باید تلاش بیشتری در این حوزه  شود.

استاندار ارائه آمار های صحیح به جامعه را لازم دانست.

خادمی افزود:  برخی سایت ها نسبت به انتشار آمار از منابع غیر معتبر اقدام می کنند.

خادمی گفت: فلسفه شورای برنامه ریزی استان تصمیم گیری برای کل استان است.

استاندار با اشاره به اینکه کار در این شورا جمعی و مشارکتی است، خواستار  افزایش نگاه مسئولانه به موضوعات شد.

خادمی با بیان اینکه جلسات خوبی در حوزه شورای برنامه ریزی و توسعه استان  برگزار شده است گفت: لازن است کمیته های ذیل شورای برنامه ریزی فعال تر شوند.

کد مطلب 3934048

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