به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کاراته بانوان کشورمان با حضور ۱۳ کاراته کا زیر نظر افسانه باقری در حالی جریان دارد که این مربی می بایست اسامی نفرات اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی را حداکثر تا ششم فروردین ماه معرفی کند.

باقری در این مورد گفت: با توجه به اینکه باید اسامی کاراته‌کاهای اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی هر چه سریعتر به کمیته ملی المپیک اعلام شود، تصمیم گرفتیم مرحله چهارم و آخرین مرحله انتخابی تیم ملی بانوان برای بازیهای کشورهای اسلامی را روز پنجم فروردین ماه برگزار کنیم.

وی افزود: این مسابقات ساعت ۱۵ ظهر روز شنبه پنجم فروردین ماه در سالن شهید کبکانیان تهران و با حضور ۱۳ کاراته کا برگزار می شود.

باقری با اشاره به اینکه درهر وزن ۲ نفر در اردو باقی می مانند، گفت: نفرات اول هر وزن به بازیهای کشورهای اسلامی اعزام خواهند شد، اما سایر نفرات هم‌ در اردو هستند تا مراحل آماده سازی خود برای حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا در قزاقستان را پشت سر بگذرانند.

زهرا طرازپور، نسرین دوستی در وزن ۵۰-کیلوگرم، طراوت خاکسار، فاطمه چالاکی و زهره برزگر در وزن ۵۵-کیلوگرم، دلارام دوستی، رزیتا علیپور، شیما آل سعدی در وزن ۶۱-کیلوگرم، بهنوش نجفی، مبینا کاویانی در وزن ۶۸-کیلوگرم، محدثه آقایی، مونا غلامی و زهرا برزگر در وزن ۶۸+کیلوگرم کاراته کاهایی هستند که باید روز پنجم فروردین ماه در رقابتهای انتخابی شرکت کنند.