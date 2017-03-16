آزادی ۳۳۰ زندانی البرزی طی سالجاری /وجود ۲۵۰ زندانی واجدشرایط

محمدباقر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ زندانی واجد شرایط آزادی در استان البرز وجود دارد، اظهار کرد: امیدواریم این تعداد زندانی و مددجوی واجد شرایط آزادی با کمک خیرین، گذشت شاکیان و مساعدت ستاد دیه هر چه سریع‌تر آزاد و به کانون گرم خانواده‌های خود بازگردند.

وی بابیان اینکه طی سال جاری تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۳۳۰ زندانی واجد شرایط آزادی با بدهی بالغ‌بر ۲۶۰ میلیارد ریال آزاد شدند، افزود: ۸ میلیارد ریال از مجموع این مبلغ توسط گذشت شاکیان تأمین و مابقی از طریق مساعدت خیرین، ستاد دیه و تسهیلات بانکی پرداخت‌شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان البرز خاطرنشان کرد: اولویت نخست ستاد دیه البرز آزادی زندانیان خانم واجد شرایط آزادی است که در این راستا از مجموع ۳۳۰ زندانی یادشده ۱۵ زندانی بانو به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح ۲۲ بهمن در استان البرز، تصریح کرد: پیرو اجرایی شدن این طرح بسیاری از زندانیان موفق به اخذ تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی بلاعوض شدند.

مقدسی با تأکید بر اینکه به‌طورقطع پیشگیری پیش از درمان از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: به سبب اطلاع‌رسانی‌های انجام‌گرفته در حوزه تصادف در سال جاری شاهد کاهش روند ورود افراد زندانی به این بخش بوده‌ایم.