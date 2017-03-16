فعالیت های قالیشویی های مجازی در پردیس/شهروندان هوشیار باشند

علیرضا حقیقت شعار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت قالیشویی های غیر مجاز در شهرستان، اظهار داشت: متاسفانه در ماه های پایانی سال، تعداد بسیار زیادی قالیشویی غیر مجاز با تبلیغات وسیع در نشریات محلی، بیلبوردهای شهر و توزیع تراکت اقدام به جذب مشتری می کنند.

وی گفت: در حال حاضر یازده قالیشویی در شهرستان اقدام به تبلیغات کرده اند که صرفا با خرید چند خط تلفن و دایورت کردن آنها به خطوط تلفن همراه و یا ثابت در خارج از شهرستان اقدام به فعالیت مجازی می کنند.

حقیقت‌شعار افزود: متاسفانه فعالیت‌های اینچنینی، مشکلات بسیاری برای شهروندان بوجود آورده و عدم دسترسی به این افراد و اماکن آنها، پیگیری شکایت شهروندان را غیر ممکن ساخته است.

رئیس اتحادیه پوشاک و رسته‌های همگن شهرستان پردیس ادامه داد: البته با پیگیری‌های انجام شده توسط اتحادیه از طریق مراجع قانونی امیدواریم به زودی از فعالیت این مراکز به طور کامل جلوگیری به عمل آید.

وی گفت: خواهشمندیم شهروندان پردیس هوشیار باشند و فرش‌های خود را به قالیشویی‌های دارای پروانه کسب و واحدهایی که جواز آنها از سوی اتحادیه شهرستان پردیس صادر شده تحویل دهند تا خدایی ناخواسته دچار ضرر و زیان احتمالی نشوند.

وی اضافه کرد: شهروندان در صورت نیاز می توانند استعلامات لازم را از اتحادیه اخذ کنند و در صورت وجود هرگونه نارضایتی و شکایت از نحوه عملکرد قالیشویی‌های شهرستان مراتب را از طریق بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اعلام کنند.

رئیس اتحادیه پوشاک و رسته‌های همگن شهرستان پردیس، گفت: شهرندان می توانند با شماره ١٢٤ اداره صنعت،معدن و تجارت، یا واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان ٧٦٢٢٣٠١٠ و اتحادیه پوشاک و رسته‌های زیر مجموعه شهرستان پردیس با شماره تلفن ٧٦٢٣١٠٧٧ اطلاع‌رسانی انجام دهند و خواستار پیگیری موارد مطرح شده باشند.

حقیقت‌شعار بیان‌کرد: در حال حاضر هفت دفتر قالیشویی و یک کارگاه قالیشویی از اتحادیه شهرستان مجوز خود را پس از طی مراحل مختلف دریافت کرده و شانزده پرونده نیز برای صدور پروانه کسب در این اتحادیه تشکیل و صدور جواز آنها در دست اقدام و بررسی است.

مسئول بازرسی و نظارت اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان پردیس نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: شهروندان به این موضوع توجه داشته باشند که همه واحدهای صنفی خدماتی مانند قالیشویی برای فعالیت خود ملزم به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند.

محمد حیدریان اظهار داشت: در سالهای اخیر و در ایام خاص مانند نوروز، برخی واحدهای غیر مجاز قالیشویی اقدام به تبلیغ خدمات قالیشویی در فضای مجازی و یا از طریق تبلیغات به صورت تراکت می کنند.

مسئول بازرسی و نظارت اداره صنعت،معدن و تجارت پردیس ادامه داد: به شهروندان توصیه می شود تا زمانی که وضعیت پروانه کسب واحدهای قالیشویی مشخص نشده است از واگذاری فرش و قالی به چنین واحدهایی که صرفا با یک شماره تلفن اقدام به بازاریابی می نمایند خودداری کنند.



وی اضافه کرد: شهروندان برای اطمینان از وضعیت فعالیت و هویت واحد صنفی قالیشویی می توانند با اتحادیه مربوطه به شماره تلفن ۷۶۲۳۱۰۷۵ تماس حاصل و با استعلام وضعیت و مشخصات واحد قالیشویی، از این موضوع اطمینان حاصل کنند.