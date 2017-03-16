کنگره زنان موفق ایران بیانگر نقش زنان در جامعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کاظمیان رئیس کنگره زنان موفق ایران گفت: این کنگره که نخستین کنگره زنان موفق ایران بود با استقبال بی‌نظیر زنان موفق از سرتاسر ایران و همچنین مسئولان عالی‌رتبه نظام مواجه شد که علاوه بر اهمیت دادن به جایگاه زن در جامعه نشان داد زنان ایرانی با برخورداری ازتحصیلات عالیه و همچنین توانمندی‌های بسیار بالا در جامعه تأثیر بسیار زیادی دارند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند می‌توانند در پست‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری حضور چشم گیری داشته باشند.

کاظمیان اعلام کرد: یکی از مزیت‌های برگزاری این کنگره این بود که توانستیم با هدف گذاری‌های مطلوب، توانمندی زنان ایران را در داخل کشور و همچنین در عرصه‌های بین‌المللی با برگزاری پنل‌ها و کارگاه‌های تخصصی و سخنرانی‌های متعدد به وسیله زنان موفق و صاحب اندیشه و فرهیخته جامعه را از وجوشان آگاه کنیم و مسئولان نیز پی به توانمندی‌های تأثیر گذار آنها ببرند.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این گونه کنگره‌ها در جهت معرفی زن ایرانی و تأثیر گذاری آن در جامعه و همچنین نگاه مثبت فرهنگ اسلامی و ایرانی به جایگاه زنان در جامعه بیش از پیش مورد توجه زنان و بخصوص مسئولان قرار گیرد.

کاظمیان بیان کرد: این کنگره با هدف بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرایند توسعه پایدار و متوازن با رویکرد اندیشه‌های اسلامی درجهت اعتلا و سربلندی کشور و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده برگزارشد.

رئیس کنگره زنان موفق ایران ادامه داد: تقدیر از وزرا و استانداران، ویژه برنامه ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، پنل‌های تخصصی، ارائه مقالات برگزیده، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، سخنرانی‌های کلیدی، سخنرانی‌های بین‌المللی این کنگره و مهمانان ویژه از حوزه معاونین و مشاورین، وزرا، کارآفرینان، هنرمندان، اهالی رسانه‌ها، شعرا، دانشگاهیان، استانداران، حوزه علمیه، مشاوران و روانشناسان، سخنرانی‌های انگیزشی با موضوعات مختلف در حوزه بانوان از جمله برنامه‌های ارائه شده در این کنگره بود.

کاظمیان گفت: در کنگره زنان موفق ایران بیش از ۱۰ پنل و نشست تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های کلیدی با موضوعاتی عمیق و علمی، تخصصی، کاربردی و به روز به همراه اعطای گواهینامه معتبر ازسوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و… در سالن‌های مختلف دانشگاه شهیدبهشتی برگزارشد.

وی تأکید کرد: از میان ۲۵۰ مقاله ارسال شده توسط زنان فرهیخته کشورمان به دبیرخانه کنگره ۱۲ مقاله به منظور ارائه سخنرانی در این کنگره برگزیده شد و از میان آنها ۴۱ مقاله به عنوان پوستر پذیرش شده، ۹۸ مقاله به عنوان پذیرش در کتابچه همایش پذیرش شده است که کتابچه الکترونیکی این مقالات در حال آماده‌سازی است.

کاظمیان تصریح کرد: اگرچه این گنگره اولین کنگره زنان موفق در این سطح بود که برگزار شد، اما علاوه بر استقبال بسیار خوب زنان موفق و مسئولان می‌توان گفت که نتایج حاصل از برگزاری این کنگره می‌تواند شروعی امیدوار کننده برای حضور گسترده زنان در پست‌های مدیریتی و نگاه مثبت جامعه و مسئولان به حوزه زنان باشد و همواره بانوان را در جامعه جدی تر بگیرند و سرآغازی برا ی دیگر کنگره‌ها دراین زمینه باشد.

وی ادامه داد: همچنین حضور مقامات ملی و بین‌المللی نظیر سخنرانی وزرا ازجمله محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس، جامعه دانشگاهی و برخی سخنرانان بین‌المللی از دیگر بخش‌های حائز اهمیت در این کنگره بود.

کنگره زنان موفق ایران ۱۶ اسفند ماه امسال با حضور صدها زن موفق از سرتاسر ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.