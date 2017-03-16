تلاش ما در استان کرمانشاه تحقق شعار نوروزی متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی امروز پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص برنامه های این اداره کل در ستاد خدمات سفر نوروز ۹۶ استان کرمانشاه گفت: میراث فرهنگی دبیری ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه را به عهده دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه سال ۹۵ سالی بود که نوروز با همکاری و مشارکت ۱۳ کشور با محوریت ایران ثبت جهانی شد، در کشور هم سازمان میراث فرهنگی بر روی نوروز و نوروزگاه ها و برجسته کردن نوروز یک مقدار تمرکز و انرژی گذاشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: ما در استان کرمانشاه نیز از دی ماه ۱۵ ستاد اجرایی را در استان ایجاد کردیم و فرمانداران نیز به عنوان روسای اجرایی ستادهای شهرستان ها منصوب شدند.

وی ادامه داد: در کنار این ستاد ها حدود ۱۰ کمیته اجرایی اعم از شهرداری ها، دهیاری ها، ارزیابی عملکرد سفر در استان، خدمات امداد و نجات، انتظامی، امنیت، ترافیک، حمل و نقل جاده ای، بهداشت، سلامت، محیط زیست، حمل و نقل، نظارت بازار و... نیز مسئولیت برنامه ریزی برنامه ها و جزئیات خدمات سفر را فراهم کردند که بحث تحقق شعار نوروز متفاوت را در استان کرمانشاه داشته باشیم.

بالایی گفت: ما با تاکید سازمان میراث فرهنگی بر روی نوروزگاه ها متوقف شده ایم و در همه شهرستان هایمان ترکیبی از نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه عکس، خدمات گردشگری روستایی و عشایری و در کنارش -اگر آثار تاریخی در آن مکان وجود داشته باشد- و همینطور مراسمات و آیین های نوروزی در استان خواهیم داشت.

تمرکزمان در استان بر روی نوروزگاهها است

وی افزود: با توجه به اینکه ما در استان کرمانشاه یک میراث جهانی یعنی بیستون را داریم، بخش عمده ای از توان و انرژی خودمان را گذاشته ایم که یک نوروزگاه متمرکزی را با همه خصوصیات فوق در بیستون داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، از آغاز فعالیت دفتر این نوروزگاه از اول فروردین ۹۶ خبر داد و گفت: طبق دستور العمل این نوروزگاه تا ۵ فروردین باید دایر باشد اما شرایط آب و هوایی را می سنجیم که در صورت لزوم آن را تا ۱۴ فروردین ادامه دهیم.

وی افزود: در کنار نوروزگاه ها، مقوله صنایع دستی نیز برای ما خیلی مهم است. همچنین فرصت ورود پیک مسافرین به استان نیز فرصت خوبی است که ما بتوانیم در فروش صنایع دستی استان توفیق داشته باشیم.

برپایی ۲۷ بازارچه صنایع دستی با ۳۰۰ غرفه

بالایی تصریح کرد: به همین دلیل خوشبختانه امسال در استان کرمانشاه ۲۷ بازارچه صنایع دستی با ۳۰۰ غرفه داریم که شاید به نظر عددی در نوع خودش بی نظیر باشد و تلاش خواهیم کرد بخش عمده ای از تولیدات امسال را هم به نمایش بگذاریم که گردشگران خریداری کنند.

وی گفت: در کنار مباحث فوق بخش گردشگری روستایی، عشایری و بوم‌گردی را نیز در دستور کار داریم و ۳۰ واحد بوم گردی به بحث اسکان و پذیرش مسافرین کمک خواهند کرد و در این میان ظرفیت گردشگری عشایری را در برنامه داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: در این راستا سیاه چادرها در ۲ یا ۳ نقطه به صورت برجسته دایر هستند. برای مثال در مجموعه طاقبستان ۱۰ سیاه چادر برپا خواهد شد و محصولات عشایری و روستا در آنها به مسافرین عرضه خواهد شد.

وی از برپایی یک سیاه چادر دیگر در بزازخانه پشت کارخانه سیمان خبر داد که به کمک محیط زیست و گردشگری دایر می شود و در مجموع ۱۲۰ سیاه چادر در استان طی نوروز ۹۶ برپا می شود.

اقدامات تبلیغی و ترویجی برای حضور گردشگران و مسافران در استان

بالایی در خصوص تبلیغات و اطلاع رسانی نوروز ۹۶ نیز گفت: در این زمینه تاکنون تلاش زیادی شده و توانستیم ۵ مستند ۵ دقیقه ای از مناطق گردشگری استان کرمانشاه جهت پخش در شبکه یک سیما تهیه و تولید کنیم.

وی افزود: هم چنین ۵ هزار دعوتنامه - که رسما در آن از شهروندان سایر استان ها برای گذارندن تعطیلات نوروز در استان دعوت شده است- به سایر استان ها ارسال کردیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، از تهیه و طراحی موشن گرفی یک دقیقه ای و انتشار آن در فضای مجازی به عنوان دیگر اقدامات در این زمینه خبر داد.

وی هم چنین از تهیه و توزیع ۳۰ هزار کتابچه با موضوع معرفی مناطق گردشگری استان خبر داد که در مبادی ورودی استان توزیع می شود. هم چنین در این ایام جشنواره عکس و فیلم کوتاه برگزار می شود و به نفرات برتر آن جوایزی در پایان جشنواره اهدا می شود.

بالایی در خصوص بحث زیباسازی مناطق مختلف استان برای استقبال از گردشگران نیز گفت: خط کشی خیابان ها، تهیه و نصب بنر از بناهای دیدنی در مناطق مختلف استان، مرمت و بازسازی بناهای قدیمی و تاریخی و... از جمله مواردی است که در این حوزه در دست اقدام است.

وی از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری نیز برای ایجاد لحظات شادی بخش برای مسافران نوروزی و شهروندان کرمانشاهی با کمک دستگاه های فرهنگی خبر داد و گفت: برگزاری جنگ شادی، تئاتر خیابانی، جشنواره نقاشی، جشنواره بادبادک ها و... از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برپایی بزرگترین سفره هفت سین جهان در این ایام و در شهرستان قصرشیرین خبر داد.

ظرفیت اسکان ۱۶ و ۵۰۰ نفر شب در استان را داریم

وی از ظرفیت اسکان استان برای ۱۶ و هزار و ۵۰۰ نفر شب خبر داد و گفت: هم چنین برای اسکان مسافران پارک و کمپ مسافر در نظر گرفته ایم و تمام تلاشمان را برای ایجاد اوقاتی خوش برای مسافران بکار خواهیم گرفت.

بالایی هم چنین از برگزاری مراسم استقبال از اولین مسافران نوروزی در فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه خبر داد و گفت: از مدت ها قبل تلاش شده بناها، تکایا، محوطه های ملی و تاریخی و موزه ها با ۱۰۰ راهنمای گردشگری برای حضور مسافران آماده شود.

وی گفت: در ایام نوروز احتمال دارد رئیس سازمان میراث فرهنگی برای ارزیابی خدمات دهی به مسافران در استان کرمانشاه حضور یابند و عملکرد ما را در این زمینه ارزیابی کنند.