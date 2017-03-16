به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا شارقی مدیر کل امور بانوان استانداری تهران گفت: طرح ملی توان افزایی برای ۶۰ نفر از زنان مدیر و مسئول و مشاور به مدت دو روز در استانداری تهران برگزار شد.

وی افزود: این طرح با همکاری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، دفتر امور زنان وزارت کشور و وزارت کشور و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران با هدف اینکه بتواند جایگاه زنان مدیر و مسئول را تقویت کند برگزار شد.

شارقی تصریح کرد: قطعاً یکی از مسائلی که می‌تواند ظرفیت سازی بیشتری برای استفاده از پتاسیل‌های زنان درعرصه‌های مدیریتی انجام دهد آموزش است. آموزش یک ابزار قوی برای تغییر نگرش، ایده پردازی و جهت سازی است.

وی تأکید کرد: آموزش و توانمند سازی زنان می‌تواند ظرفیت‌های زیادی را برای استفاده از فرصت‌های مدیریتی ایجاد کند، باید فراموش نکنیم که زنان مدیر باید کمتر از آقایان مدیر اشتباه کنند، خیلی نباید آزمون و خطا کنند و باید از آقایان مدیر خیلی توانمندتر باشند تا گزینه‌های مدیریتی باشند، ما برای توسعه نیازمند این هستیم که زنان را به عنوان یک منبع نیروی انسانی در کنار آقایان ببینیم. نادیده گرفتن این منبع نیروی انسانی به جریان توسعه آسیب می‌زند و به همین خاطر ما اگر حضور زنان را درعرصه مدیریت دنبال کنیم به نوعی به کل جامعه خدمت کرده‌ایم.