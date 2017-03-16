به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طی دو ماه حضورش در کاخ سفید توافق اقتصادی ترنس پاسیفیک را لغو و تهدید کرد تعرفههای گمرکی برای کارخانههای خارج از آمریکا را افزایش میدهد. ضمن اینکه به صادرات چین حمله کرد.
در همین حال استیون منوچن، وزیر خزانهداری آمریکا، اولین سفر خارجی خود را برای حضور در کشورهای گروه ۲۰ انجام میدهد؛ نشستی که با حضور وزرای خارجه این کشورها و بانکداران مرکزی آنها از روز جمعه در آلمان شروع به کار میکند.
انتظار میرود این بانکدار سابق با شرکای تجاری کلیدی خود درگیر شود چراکه همگی این سوال را در ذهن دارند که آیا این قول اقتصاد جهان واقعا قصد دارد تا حمایت طولانی مدت خود از بازار آزاد و تجارت آزاد را کنار بگذارد.
با این حال پیش از این نشست آلمان درصدد اتخاذ لحنی سازگارانه برآمد تا به نحوی بتواند از حملات ترامپ علیه برلین به دلیل مبادلات بسیار گسترده بکاهد.
یکی از وزرای اقتصاد آلمان در این باره گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که درباره اقتصاد جهانی بدبین باشیم و هیچ دلیلی هم وجود ندارد تا درباره روابط با آمریکا بدبین باشیم.
وی ادامه داد: موضوعاتی وجود دارد که باید درباره آنها گفتوگو شود تا همه مساله را متوجه شوند. مالیاتها از جمله این موضوعات است. ما گمان میکنیم که این مذاکرات به صورت سازندهای پیگیری خواهد شد و درنهایت به فهم متقابل مناسبی ختم میشود.
این مقام اقتصادی آلمان که خواست نامش فاش نشود به طور دقیق اشاره نکرد که منظورش از مسائل مالیاتی چیست اما در میان اقداماتی که از سوی ترامپ مورد تغییر قرار گرفته ۳۵ درصد مالیات برای شرکت «بی ام و» است که اگر کارخانه خود را از مکزیک خارج نکند با آن مواجه خواهد شد.
این مساله همچنین انتظار میرود که در نشست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و ترامپ که برای اولین بار روز جمعه در واشنگتن صورت میگیرد مطرح شود.
مساله دیگری که ذهن کشورهای گروه ۲۰ را به خود درگیر کرده این سوال است که آمریکا به اعتقاد خود به گروه ۲۰ ادامه خواهد داد.
با این حال میتوان هدف اصلی این نشست را دستیابی به زمینهای مشترک میان اعضای این کشورها پیش از نشست سران این گروه در ماه ژوئیه دانست.
در انتهای این نشست دو روزه قرار است بیانیهای منتشر شود که امضا کنندگان آن بر رد محافظت گرایی و اجتناب از رقابتهای مالی تاکید میکند.
گروه بیست گروهی متشکل از وزرای اقتصاد (دارائی) و مسولان بانکهای مرکزی ۲۰اقتصاد مطرح دنیاست که در مجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.
وزرای اقتصادی ۲۰ کشور جهان روز جمعه در حالی در آلمان گردهم میآیند که شعار رئیسجمهور جدید آمریکا مبنی بر «اول آمریکا» میتواند نظم جهانی اقتصاد را تغییر دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طی دو ماه حضورش در کاخ سفید توافق اقتصادی ترنس پاسیفیک را لغو و تهدید کرد تعرفههای گمرکی برای کارخانههای خارج از آمریکا را افزایش میدهد. ضمن اینکه به صادرات چین حمله کرد.
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