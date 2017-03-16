فعالان قرآنی با دست خالی مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری «بررسی اعتبارات قرآنی سال ۹۶» امروز با حضور حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی و حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به بودجه ۲۵ میلیاردی محقق شده سال جاری در واپسین روزهای سال ۹۵، گفت: سال ۹۵ نیز ۲۰۰ میلیارد تصویب شد که فقط ۵۰ میلیارد آن تخفیف خورد و در نهایت تنها ۲۵ میلیارد آن تأمین و به صندوق توسعه فعالیت‌های قرآنی واریز شد.

پژمانفر ضمن گلایه از سازمان برنامه و بودجه گفت: ما درکمیسیون فرهنگی طی مطالعاتی به این نتیجه رسیده بودیم که فعالیت‌های قرآنی سالانه ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و اینکه این رقم با ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، غیر قابل توجیه است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه بودجه ۲۰۰ میلیاردی سال ۹۵ توسط خود دولت کارشناسی شده بود، گفت: سؤال ما این است که اگر آن ۲۰۰ میلیارد کارشناسی خودتان بود در بودجه سال ۹۶ چرا تبدیل به ۱۰۰ میلیارد شده است.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تمام این صد میلیارد در سال ۹۶ بطور کامل تخصیص پیدا کند افزود: اولین جلسه فراکسیون قرآن و عترت پس از تعطیلات نوروز با حضور آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت کشور برگزار خواهد شد و در آن جلسه طی تفاهمنامه‌ای جذب این بودجه در تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

پژمانفر در ادامه صحبت‌های خود استفاده از ظرفیت مردمی در مسائل فرهنگی، گسترش وقف‌های قرآنی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق افق‌های پیش‌رو را مسائلی دانست که باید به موازات تلاش برای جذب بودجه به آن توجه داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه فعالان قرآنی اکنون با دست خالی مشغول فعالیت هستند و باید برای آن‌ها نهضت شکرگزاری تشکیل شود، گفت: خانواده‌ای را در خراسان جنوبی می‌شناسم که با قبول روزه و نماز استیجاری هزینه کلاس قرآنی را تأمین می‌کنند که تاکنون ۱۵ حافظ قرآن در آن تربیت شده‌اند.

وی در همین راستا از برگزاری جلساتی با معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد در خصوص واگذاری نمایشگاه قرآنی به بخش مردمی خبر داد.

پژمانفر در پایان از برگزاری اولین نشست فراکسیون قرآن و عترت در سال ۹۶، با حضور دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای ارتقای سطح تعامل دولت و مجلس در حوزه های فرهنگی خبر داد.

در ادامه این نشست نیز حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه کشوری تشکل‌های قرآن و عترت کشور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در بدنه موسسات مردمی قرآن نهادینه شده و آن ها کار خود را متوقف نکرده‌اند گفت: این نوع عملکرد حجت را برای دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی تمام کرده است.

محمدی با بیان اینکه بسیاری از هزینه های جاری کشور در حوزه فعالیت های قرآنی، ناشی از موازی کاری نهادها و دستگاه های قرآنی است، عنوان کرد: با توجه به بودجه و اعتبارت فعلی، جهت پرهیز از ورود آسیب های جدی به فعالیت قرآنی، لازم است بهره وری بیشتر طرح ها و برنامه ها را پیگیری کنیم.

مدیرعامل اتحادیه کشوری تشکل‌های قرآنی گفت: با افزایش بودجه‌ای که در معاونت قرآن و عترت رخ داده امیدواریم پویای لازم را به دست آورد.

وی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۰ برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم گفت: آن زمان طبق تحقیقاتی که انجام شد برای هر حافظ - جزء ۵۰ هزار تومان نیاز بود و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برآورد کردیم.

مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم را معطوف به نظام‌سازی‌ها و بودجه نیم‌درصدی قرآن در سال ۹۰ دانست و افزود: در دیداری که ابتدای ماه رمضان سال ۱۳۹۰ با فعالان قرآنی کشور داشتند به این مقدمات صورت گرفته اشاره فرمودند.

محمدی همچنین در خصوص بیمه فعالان قرآنی از اختصاص ۲۷۰۰ میلیارد بودجه از اعتبار ۱۰ هزار میلیاردی لازم برای این کار خبر داد، و گفت: سازمان اوقاف هم در خصوص پرداخت بودجه تحصیل رایگان حافظان قرآن دچار مشکل است که بخشی از آن از تتمه بودجه سال ۹۳ و بخشی هم از بودجه قرآنی سال ۹۵ پرداخت خواهد شد.