مقدمات برگزاری انتخابات در شهرستان گناوه فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد صبح پنجشنبه در دوازدهمین جلسه شورای اداری سال ۹۵ در سالن اجتماعات اردوگاه دانش آموزی چاهک گناوه اظهار داشت: از ماه‌های گذشته بحث و روند انتخابات در سطح کشور کلید خورده است.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: تمام مقدمات کار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری در اردیبهشت سال آینده فراهم شده و همه ما باید برای برگزاری باشکوه این انتخابات همکاری کنیم.

پاک‌نژاد بیان داشت: همه مقدمات برای انجام این مهم فراهم شده و همه دستگاه‌های اجرایی در سطح وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و به‌طور کلی در سطح کشور پای کار هستند.

وی در ادامه اضافه کرد: هیچ‌گونه دغدغه‌ای در بحث برگزاری انتخابات نداریم و ستاد انتخابات شهرستان نیز براساس روزشماری که تعیین شده کار خود را انجام می‌دهد و سعی کرده که به روز باشد.

پاک‌نژاد خاطرنشان ساخت: هیئت نظارت انتخابات از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند و هیئت اجرایی را نیز که معتمدین تشکیل می‌دهند در سطح بخش مرکزی و بخش ریگ تشکیل شده و در سطح شهرستان و شهرهای گناوه و ریگ نیز امروز تشکیل خواهد شد.

وی متذکر شد: هیئت اجرایی را که معتمدین شهر تشکیل می‌دهند از ۳۰ نفر معتمد دعوت شده است که از بین آنها باید ۸ نفر با رای معتمدین انتخاب شوند.

پاک‌نژاد تاکید کرد: دو نفر نیز به عنوان اعضای هیئت اداری هستند که دو اداره آموزش و پرورش و اداره جهاد کشاورزی به عنوان اعضای اداری هیئت اجرایی هستند و تا به حال همکاری خوبی داشته اند و باید گفت که همه ادارات همکاری خوبی داشته اند.

وی عنوان کرد: نگاه ما، شما و مسئولان مملکتی در انتخابات بر بی‌طرفی است و امیدوارم که در انتخابات پیش رو هیچکدام از ماها به نفع یا علیه کسی، صحبتی و یا قلم فرسایی داشته باشیم.

پاک‌نژاد در ادامه افزود: سعی ما بر این باشد که بی طرفی خودمان را در انتخابات ثابت کنیم که شما در انتخابات های مختلف این مهم را ثابت کرده اید.

وی با اشاره به بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبری تصریح کرد: حضرت امام (ره) فرمودند که میزان رای ملت است و مقام معظم رهبری نیز در بحث انتخابات گفته اند که رای مردم حق الناس است.

پاک‌نژاد ابراز داشت: رئیس جمهور نیز بارها اعلام کردند که دولت ما دولتی قانونمند و قانون‌مدار است و می‌خواهیم قانونی عمل کنیم و تا به حال نیز این اتفاق افتاده و بی‌طرفی خودمان را اعلام کرده‌ایم و بی‌طرفی در انتخابات دغدغه اصلی بزرگان ما است.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی ادارات می‌خواهم که تمام امکانات و وسایل مورد نیازی که در اختیارشان قرار دارد را برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات در اختیار ستاد انتخابات قرار دهد و خدا را شاکریم که این تعاملات و امکانات بین ادارات هست.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: در بحث انتخابات اگر اداره‌ای بخواهد کوچک‌ترین موردی داشته باشد، از لحاظ قانونی با آنها برخورد خواهد شد چون انتخابات سال ۹۶ در راس تمام کارهاست که باید به نحو احسن برگزار شود.