اوضاع اوکراین نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «مارتین ساجدیک» نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در گروه تماس سه جانبه درخصوص اوکراین اظهار داشت: اوضاع در شرق اوکراین نگران کننده به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه تشدید خشونتها میان طرف های درگیر در شرق اوکراین تاثیر منفی بر توافقنامه مینسک داشته، افزود: رویدادهای اخیر تنشها را میان طرف های درگیر تشدید کرده و تاثیر منفی بر روند آشتی دوجانبه و همکاری اقتصادی داشته است.

نماینده سازمان امنیت و اروپا در ادامه خاطرنشان کرد: در نشست آتی از سوی گروه تماس مسائلی مانند آتش بس و انتقال تجهیرات و تسلیحات نظامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نشست آتی گروه تماس درباره اوکراین ۲۹ مارس برگزار خواهد شد.