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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا:

اوضاع اوکراین نگران کننده است

اوضاع اوکراین نگران کننده است

نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در خصوص اوضاع شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «مارتین ساجدیک» نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در گروه تماس سه جانبه درخصوص اوکراین اظهار داشت: اوضاع در شرق اوکراین نگران کننده به نظر می رسد. 

وی با بیان اینکه تشدید خشونتها میان طرف های درگیر در شرق اوکراین تاثیر منفی بر توافقنامه مینسک داشته، افزود: رویدادهای اخیر تنشها را میان طرف های درگیر تشدید کرده و تاثیر منفی بر روند آشتی دوجانبه و همکاری اقتصادی داشته است. 

نماینده سازمان امنیت و اروپا در ادامه خاطرنشان کرد: در نشست آتی از سوی گروه تماس مسائلی مانند آتش بس و انتقال تجهیرات و تسلیحات نظامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نشست آتی گروه تماس درباره اوکراین ۲۹ مارس برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 3934075
شقایق لامع زاده

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