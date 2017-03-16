برگزاری جشنواره خلاقیت در سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، تقی نوربخش بیانیه آغاز جشنواره خلاقیت سازمانی را صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان تأمین اجتماعی، در برنامهٔ راهبردی خود این مهم را مدنظر داشته، و تاکنون تلاش برنامه ریزان سازمانی بر این بوده که بیشترین مشارکت ممکن را جلب کنند. از آنجایی که قلب برنامه راهبردی، نه امور روزمره سازمانی، بلکه ایدههای خلاقانه در مسئله یابی، حل مسئله و ارزیابی آنهاست، این مهم میبایستی تداوم مییافت و تکمیل میشد. در فرصتی که با عنوان «جشنوارهٔ خلاقیت سازمانی» پیش روی یکایک کارکنان نهادهایم، چشمداشت ما، مشارکت حداکثری کارکنان است.
متن کامل بیانیه صادر شده به این شرح است:
سال هاست که در مباحث سازمانی، چه در عرصهٔ نظر و چه اجراء نگاهها از تمرکز اولیه بر اهمیت سرمایهٔ اقتصادی به تمرکز بر سرمایهٔ انسانی و اجتماعی تغییر کرده است و طی تجربیات مختلف در گوشه گوشهٔ گیتی، این باور تقویت شده است که برای ایجاد و حفظ سازمانی موفق، نیازمند کارکنانی یاد گیرندهایم. کارکنانی که گردش دانش انباشت شدهٔ آنان درون شبکههای ارتباطی مبتنی بر اعتماد و در چهارچوب ضوابط، موجب بالندگی متقابل آنان و در نهایت سرافرازی سازمانشان گردد. از آنجایی که در جامعهای اطلاعاتی دارای تغییر فزایندهٔ کنونی، دائماً سازمانها با مسائل جدیدی رویارو میشوند، این یادگیرندگی میبایستی هم وجه بیرونی و هم وجه درونی داشته باشد. وجه بیرونی یادگیرندگی به یادگیری از طریق آموزههای علمی و تجربی موجود و وجه درونی آن به خلاقیت افراد در اندیشه ورزی، ترکیب ایدهها و آفرینش ایدههای جدید بر میگردد. به بیانی دیگر، سازمانی که نتواند از ذهن جمعی خلاق و نیز ذهن فردی و گروهی خلاق بهره ببرد، نخواهد توانست با محیط پرنوسان و بحران خیز این عصر مواجههای پیروزمندانه داشته باشد.
سازمان تأمین اجتماعی، در برنامهٔ راهبردی خود این مهم را مدنظر داشته، و تاکنون تلاش برنامه ریزان سازمانی بر این بوده که بیشترین مشارکت ممکن را جلب نمایند. از آنجایی که قلب برنامهٔ راهبردی، نه امور روزمرهٔ سازمانی، بلکه ایدههای خلاقانه در مسئله یابی، حل مسئله و ارزیابی آنهاست، این مهم میبایستی تداوم مییافت و تکمیل میگشت. در فرصتی که با عنوان «جشنوارهٔ خلاقیت سازمانی» پیش روی یکایک کارکنان نهادهایم، چشمداشت ما، مشارکت حداکثری کارکنان است. میخواهیم این باور رایج که مدیران ارشد سازمان، به ایدهها و اندیشههای کارکنان سطوح اداری پایینتر اهمیت نمیدهند را از بنیاد در هم شکنیم. اگر شما سیاست گذار کلی سازمان بودید، یا در حوزه و سطحی خاص تصمیمگیر بودید، کدام مسائل و چالشها را پیش روی خود، بخش تان و سازمان میدیدید؟ تلاش شما برای پاسخ به این پرسشها در جشنوارهٔ خلاقیت را می ستاییم و به نحوهٔ شفاف، خود را مکلف میدانیم که بهترین و مفیدترین ایدههای ارائه شده را انتخاب و به کار بندیم، ضمن اینکه از صاحبان ایدههای برتر به نحو مقتضی تقدیر به عمل آورده میشود.
در نظر گرفتن مشارکت، به عنوان یکی از اصول برنامهریزی سازمان، جز اهداف انسان گرایانهای که به دنبال سهیم نمودن کارکنان در سرنوشت سازمان خویش و حفظ کرامت انسانی آنان میباشد، به هدف ایجاد سازوکاری برای آفرینش جمعی نظام برنامه در دستور کار قرار گرفت. این مهم، موجب میشود که برنامه آفریدهٔ فرد یا گروه خاص نباشد، و بازنماگر حداکثری ایدهها و منافع گوناگون سازمانی گردد. با نگاهی بلند مدت، انتظار میرود که در این صورت، یک سنت برنامهریزی پدید آید و نواقص طبیعتاً متعدد خود را در طول زمان رفع نماید.
جلب مشارکت حداکثری سرمایههای انسانی، علاوه بر بهرهگیری از ذخیرهٔ دانش و هوش سازمانی ای که معمولاً در تمامی سازمانها زیر سایهٔ سنگین «وابستگی به مسیر» و «انجام وظایف روزمره» مسکوت میمانند، در درازمدت به تقویت سرمایهٔ اجتماعی برنامهای میانجامد و ذهنجمعی سازمان را از جهتگیریهای عقلایی آکنده میسازد. همین سرمایهٔ اجتماعی برنامهای است که بعدها خواهد توانست همچون سدی در برابر سلایق و علایق شخصی در تصمیمگیری و اجرا ایستادگی کند و بدین ترتیب فضا را برای حفاظت هرچه بیشتر از حقوق بیمه شدگان فراهم سازد.
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