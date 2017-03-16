انتخابات جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، جلسه انتخابات جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان بندرعباس با حضور مسؤولان این جبهه در استان هرمزگان بین بیش از ۷۰۰ نفر از نیروهای انقلابی و جوانان هرمزگانی برگزار شد که ۲۱ نفر از بین بزرگان و معتمدین شهرستان به عنوان اعضای شورای عمومی و همچنین ۵ نفر نیز به عنوان شورای جوانان و ۵ نفر هم به عضویت شورای بانوان در آمدند.

نتایج آرای مجمع عمومی انتخابات جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان بندرعباس به شرح ذیل اعلام گردید:

اعضای شورای عمومی:

۱- مسیحا اسلامی، ۲-یوسف درزاده، ۳-آیت‌الله سید محمدعلی معصومی، ۴-مجید شجاعی، ۵-مهدی فولادی کشکویی، ۶-علی‌اکبر شعبانی ایسینی، ۷-علیرضا سعیدی، ۸-حسن کریمی، ۹-محمود حسن‌زاده، ۱۰-داریوش سالاری، ۱۱-اسماعیل تذرو، ۱۲-ایوب سحاب‌نژاد، ۱۳-مختار ابراهیم پور، ۱۴-ابراهیم سالاری، ۱۵-علیرضا بهرمن، ۱۶-نوید نقدی،۱۷-عفت جودار، ۱۸-محمد ضعیفی، ۱۹-محمدجواد داوری، ۲۰-علیرضا گنجی‌پور، ۲۱-محمد مکی‌آبادی

اعضای شورای جوانان:

۱-امیررضا دستوری، ۲-عادل فخاریان، ۳-محمد حاجی زاده، ۴-مهدی قریشی، ۵-مهرزاد زارعی ششده

اعضای شورای بانوان:

۱-ایران رئیسی سیستانی، ۲-فریبا تاجیکی، ۳-مریم ریاضی تهرانی، ۴-زینب ازدانش، ۵-فاطمه یاراحمدی