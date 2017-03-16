بیانیه علما و تئولوگ های شیعه در محکومیت اقدامات بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ­های شیعه اعتراض خود را به محاکمه شیخ عیسی قاسم در بحرین طی بیانیه ای اعلام کرد. متن این بیانیه در ادامه آمده است:

لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَ کَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا النساء/۱۴۸

بار دیگر انتشار خبر یکی دیگر از اقدامات نابخردانه حکومت جائر بحرین علیه مردم و دانشمندان دینی کشور بخصوص اندیشمند فرزانه آیت الله شیخ عیسی قاسم، مسلمانان و همه انسان­های شرافتمند را شوکه کرد.

برخورد ضعیف جامعه جهانی در برابر پدیده ­ها­ی بی سابقه سرکوب، دستگیری، زندانی کردن، محاصره، سلب تابعیت و اخراج شهروندان، مهم­ترین عامل تداوم این امور از سوی حاکم بحرین است که با توجه به جمعیت اندک این کشور رکورد دار این اعمال وقیحانه نسبت به اتباع و شهروندان خود در دنیاست. این همه انفعال در برابر یک حکومت کوچک، اخیراً موجب شد تا جسارت یافته بعد از چند سال محاصره خانگی آیت الله شیخ عیسی قاسم، برای محاکمه ایشان دست به کار شود.

بدین وسیله، اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ­های شیعه از مجامع بین المللی و وجدان­های بیدار به ویژه سازمان محترم ملل و اتحادیه اروپایی به عنوان یک وظیفه انسانی و قانونی می خواهد مجدّانه در برابر این همه بی عدالتی و ظلم و ستم موضع بگیرند و به وظیفه انسانی خود در قبال جنایات آل خلیفه عمل کنند.

سلام بر ملّت زنده و مقاوم بحرین که در آرزوی برقراری صلح و آرامش و استیفای اوّلی ترین حقوق انسانی خود بر اساس بیانیه حقوق بشر همچنان در وسط میدان مقابله با دیکتاتوری و تبعیض مذهبی ایستادگی می کنند و با مقاومت شایسته خود راه اصلاح را فرا روی ملّتهای منطقه می گشایند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دبیرخانه اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ­های شیعه

۱۴/۰۳/۲۰۱۷

۱۵/جمادی الثانی/ ۱۴۳۸