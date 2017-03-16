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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:

۳ کشتارگاه مرغ در کرمانشاه راه اندازی می‌شود

۳ کشتارگاه مرغ در کرمانشاه راه اندازی می‌شود

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ۳ کشتارگاه مرغ در استان کرمانشاه راه اندازی خواهد شد.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صنعت صادرات استان در بخش دامپروری خوب شکل نگرفته و در این حوزه حوهs محدودیت تسهیلات داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از راه اندازی ۳ کشتارگاه مرغ با خط پنج دو در استان خبر داد و گفت: در سالی که سپری شد ۲۴۸ هزار رأس گوسفند زنده از استان صادرات داشتیم.

شهبازی بیان کرد: مشکلی برای پرداخت تسهیلات در بخش صنعت گلخانه نداریم و حرکت های خوبی در این زمینه شکل گرفته است.

وی از آغاز توزیع میوه شب عید در استان خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای این مهم اندیشیده شده و مشکلی برای تأمین بازار نداریم.

شهبازی ابراز امیدواری کرد: در سال جدید توفیقات بسیار خوبی در بخش کشاورزی و دامپروری در استان حاصل شود.

کد مطلب 3934084

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