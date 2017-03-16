انتخابات سالم و به دور از حاشیه در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد ظهر پنج شنبه در ششمین جلسه ستاد انتخابات دامغان با حضور اعضاء به میزبانی فرمانداری این شهرستان با تاکید بر لزوم حفظ امانتداری ازسوی اعضای ستاد انتخابات در راستای صیانت از آرای مردم افزود: اخلاق، و احترام و رعایت ادب باید از ویژگی های اعضای ستاد انتخابات باشد.

وی همچنین بر عدم حمایت مسئولان ادارات و دستگاه های اجرایی و اعضای ستاد انتخابات از داوطلبان اشاره و اظهار داشت: هیچ یک از مسئولان حق تبلیغات برای کاندیدای احتمالی را ندارند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری در دامغان اضافه کرد: پیگیری، پشتکار و قانونمداری رمز موفقیت برای برگزاری انتخابات سالم است که باید به صورت ویژه این مقولات مورد توجه بوده و در دستور کار اعضای ستاد انتخابات قرار گیرد.

وی به نقش کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات در پیگیری و اخذ استعلام گواهی عدم سوء پیشینه و موارد مرتبط مطالبی را مطرح کرد و از کمیته فناوری و اطلاعات و پشتیبانی خواست امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ستاد انتخابات شهرستان را بررسی و نیاز سنجی کنند.

مجد با اشاره به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: به منظور برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر، هیئت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت رئیس اداره ثبت احوال و مدیریت آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان شب گذشته با دعوت از ۳۰ نفر معتمد محلی و با برگزاری انتخابات به صورت مخفی برگزار و رسما اعضای هیئت اجرایی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر در دامغان تعیین و فعالیت خود را آغاز کردند.

وی همچنین از بخشداران و مسئولان کمیته ها خواست با جدیت هرچه تمام تر موضوعات مربوط به انتخابات را پیگیری کنند.

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت سال آینده همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.