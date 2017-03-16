تکمیل پازل گردشگری تبریز/ اعتبار۵۰ میلیاردریالی برای مرمت بازار

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – بهنام عبداللهی: چیز زیادی تا تبریز ۲۰۱۸ باقی نمانده است. عده‌ای از مسئولان، نوروز ۹۶ را دروازه ورود به تبریز ۲۰۱۸ دانسته و نیاز می بینند اقدامات بهتری نسبت به نوروز سال‌های گذشته انجام بگیرد. سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز، شاید مهم‌ترین و کلیدی‌ترین دستگاهی باشد که نامش با تبریز ۲۰۱۸ عجین‌شده است و انتظارات فراوانی هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولین متوجه این سازمان است. به بهانه اینکه به روزهای پایانی سال ۹۵ و روزهای آغازین ۹۶ رسیده‌ایم، با رضا خلیلی، رئیس سازمان توسعه و گردشگری شهرداری تبریز، گفت و گویی صریح داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

*مهم‌ترین اقدام سازمان توسعه گردشگری شهرداری در سال ۹۵ چه بود:

یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار این سازمان در سال ۹۵، بحث میزبانی اجلاس وزرای گردشگری کشورهای آسیایی بود که شهرداری تبریز نقش تعیین‌کننده‌ای در آن داشت و با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای کشورها برگزار شد. در کنار این اجلاس، شهردار تبریز با تعدادی از وزرا و سفرا دیدار داشت که اقداماتی از جمله خواهرخواندگی تبریز با برخی شهرها صورت گرفت. در کل می‌توان آن اجلاس را باتوجه به اینکه تجربه اول تبریز بود، موفق و مفید دانست. از خروجی‌های آن نیز می‌توان به بیانیه‌ معروف تبریز اشاره کرد. همچنین تعدادی از میهمانان و سران کشورهای خارجی با تبریز بیش‌تر و از نزدیک آشنا شدند. تبریز به این وسیله، در رسانه‌های جهانی مطرح و شناخته شد که ما را در رسیدن به یکی از اهداف مهم گردشگری که تبلیغات است، یاری کرد.

*دلیل اینکه مترو تبریز امروز پس از گذشت سال‌ها، هنوز به صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده، چیست:

بسیاری از پروژه‌های شهرداری در سال ۹۵ گردشگری‌محور بودند که تعدادی از آن‌ها تکمیل و تعدادی نیز آغاز گردید. برای مثال مترو تبریز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهرداری است که مخارج زیادی صرف آن شده ولی به علت اینکه در زیر زمین قرار دارد، بیش‌تر مردم از زحماتی که برای آن کشیده می‌شود خبر ندارند. تمام شهرهای موفق جهان در زمینه گردشگری دارای مترو هستند و به این‌وسیله مترو را می‌توان یکی از پیش‌نیازهای گردشگری دانست.

آن‌چه که تعهد شهرداری در زمینه مترو بود با اهتمام آقای شهردار انجام گرفته اما بخش دیگر این پروژه طولانی‌مدت، بر عهده دولت است که باتوجه به مشکلات اقتصادی مقداری مشکل داشتیم. همچنین در بحث اتوبوس‌رانی، شهرت و آوازه اتوبوس‌های تبریز از مرزها گذشته و در نمایشگاه‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. در هیچ‌جای دنیا اتوبوس گردشگری درون‌شهری رایگان نیست که ما با هدف سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت، این خدمت شهری را به صورت رایگان ارائه می‌دهیم ولی انتظار داریم در آینده بخش خصوصی در این زمینه ورود کند.

*درخصوص جاذبه‌های گردشگری تاریخی تبریز چه اقداماتی صورت گرفت:

تعدادی از موزه‌ها و خانه‌های قدیمی مرمت شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به صرف ۳میلیارد تومان در موزه قاجار اشاره کرد. همچنین مقبره‌الشعرا که در آن ۴۱۰ شاعر خفته‌اند، تحول عظیمی را به خود می‌بیند که این اتفاق بزرگ پس از بهره‌برداری آشکار خواهد شد. سال ۲۰۱۸، برای ما به معنای پایان نیست که تعدادی گردشگر داخلی و خارجی بیایند و بروند. بلکه به وسیله آن، تبریز نه‌تنها بین ۵۷ کشور اسلامی شناخته می‌شود، بلکه در تمام مجامع بین‌المللی به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح می‌شود. ۲۰۱۸ برای ما فرصتی است تا بتوانیم به برخی اقدامات زیرساختی در حوزه گردشگری تبریز دست یابیم. برای مثال ما موزه کفش را امسال ثبت کردیم که دیگر چه در داخل و چه در خارج، هنر اصیل ما مورد تملک قرار نگیرد و به نام خود شهر ما ثبت گردد. با سازمان میراث فرهنگی نیز مقرر کرده‌ایم تا چندین اثر تبریز را ثبت ملی کنیم زیرا این ثبت‌ها به لحاظ اینکه مقدمه ثبت جهانی هستند از اهمیت بالایی برخوردارند. ما همچنین سعی داریم برخی داشته‌هایمان را به عنوان برند خود به جهان معرفی کنیم؛ از جمله فرش تبریز که به واسطه آن در شورای جهانی صنایع دستی به عنوان تنها شهر ایران عضو هستیم.

بیش‌تر اقدامات شهرداری بر وزن گردشگری انجام می‌شود و هر پروژه‌ای برای معرفی تبریز به کار می‌رود. در گذشته حتی خود شهرداری تبریز موزه‌ها و خانه‌های قدیمی را از بین می‌برد ولی امروزه به حفظ و مرمت آنان می‌پردازد. ما موزه‌ها و خانه‌های تاریخی بسیاری داریم که اگر همت شهرداری نبود، اکنون به آپارتمان و ساختمان‌های مدرنی که هیچ‌گونه جاذبه گردشگری ندارند تبدیل می‌شدند.

*تعامل مردم با شهرداری چقدر است:

ما در راستای تکمیل پازل گردشگری تبریز سعی داریم هسته مرکزی شهر را که نماهای مختفی به خود گرفته به مبلمانی یک‌سان و جذاب تبدیل کنیم. مثلا خیابان تربیت که که یکی از معابر گردشگرپذیر تبریز است امروزه مبلمان تازه‌ و مدرنی به خود گرفته که برخی اصناف خود خواستار شده‌اند در این زمینه با هزینه خودشان نماهایی را کار کنند که شهرداری در راستای انجام آن‌هاست. این تعامل ارزشمند است چراکه شهرداری نمی‌تواند به تنهایی همه امور را انجام دهد و یاری شهروندان در این راستا مهم است.

*درباره اموری که برای حفظ و مرمت بازار سرپوشیده تبریز انجام شده، توضیح دهید:

همه‌ساله ۵میلیارد تومان به مرمت و حفظ بازار سرپوشیده تبریز اختصاص می‌یابد که در بحث‌هایی همچون کف‌سازی و فاضلاب و مرمت به کار می‌رود. اینکه حتی سرویس بهداشتی مناسب برای گردشگر خارجی در این بازار وجود ندارد، در کنار نبود غذاخوری و کافه‌های دنج نقاط ضعفی هستند که باید برطرف شوند. از جنبه اشتغال‌زایی نیز می‌توان این فرصت‌ها را غنیمت شمرد. توریستی که بازار به آن بزرگی را دیدن می‌کند، قطعا نیازمند جایی است که بنشیند و خستگی‌اش را رفع کند.

*ما در سال‌های گذشته، بیش‌تر شاهد فعالیت شهرداری در آستانه عید نوروز درخصوص زیباسازی فضاهی شهری بودیم. چرا این روزها تکاپوی کارگران شهرداری کم‌تر به چشم می‌خورد:

کارهای زیباسازی شهری هم انجام می‌شود و من خودم تا ۳ نیمه‌شب ناطر این بودم که شهر به معنای واقعی کلمه به یک کارگاه تبدیل شده بود. اما مسئله امروز ما، زیباسازی‌های ظاهری نیست و در بحث گردشگری فراتر از آن باید بیندیشیم و تلاش کنیم. ما باید زیرساخت‌های ماندگار آماده کنیم ولی در این راستا خود مردم هم باید یاور ما باشند. برای مثال یکی از مشکلات شهر ما که مربوط به خود مردم است، زود بسته شدن مغازه‌هاست. مثلا وقتی مسافری می‌آید و در یکی از بافت‌های قدیمی شهر با مغازه‌های بسته مواجه می‌شود، قطعا به همشهریان خود نیز توصیه می‌کند که اینجا نیایند و مسیرشان را عوض کنند. یا مثلا بازار سرپوشیده تبریز وقتی ثبت جهانی شده، یعنی متعلق به همه انسان‌هاست و نباید افتخار کنیم که از ۱۱ ظهر تا۳ مغازه‌های آن دایر هستند. در شهرهای دیگر اینگونه نیست. مثلا در اصفهان مکان‌های دیدنی و گردشگری مثل میدان نقش جهان و... همیشه به روی مسافران باز است. این‌ها خود به نوعی مسئولیت اجتماعی هستند که هرکس باید به نوبت خود آن را انجام دهد.

*چه پاسخی درقبال انتقاد مردم نسبت به ضعف‌ شهرداری درباره تبریز ۲۰۱۸ دارید:

مردم از شهرداری زیاد انتقاد می کنند که برای تبریز ۲۰۱۸ اقدام خاصی انجام نداده ولی اکنون من از مردم می پرسم که شما برای تبریز ۲۰۱۸ چه کرده اید؟ باید در نظر داشته باشیم برای تبریز ۲۰۱۸، هر شهروند یک میزبان است و وظایفی دارد. مسئله قابل‌توجه این است که هیچ‌کس جلوی راه‌مان را برای پیشرفت و توسعه نگرفته و ما گاهی خودمان کوتاهی می‌کنیم. البته شهرداری تلاش‌های فراوانی برای مطرح شدن تبریز در مجامع جهانی می‌کند ولی این کافی نیست و باید خود مردم وارد عرصه شوند.

*تبلیغات تبریز ۲۰۱۸ در گستره ملی در چه سطحی انجام می‌شود:

گروهی از صدا و سیما سراسری، ۱۰روز میهمان ما بودند که ماه‌عسل سفر آن‌ها، برنامه‌هایی بود که به تازگی از شبکه ۱ و ۴ سیما درخصوص تبریز ۲۰۱۸ پخش شد. همکاری صدا و سیما استان در سطح خوبی قرار دارد ولی تبلیغات باید از حد استان فراتر برود؛ چراکه بیش‌تر هم‌استانی‌های ما با جاذبه‌های گردشگری تبریز آشنایی دارند و این هم‌وطنان ما در خطه‌های دیگرند که نیازمند آشنایی بیش‌تر با تبریز هستند. برای عرصه تبلیغات می‌توان از جوانان بهره جست چراکه این قشر از مردم با انرژی مضاعفی که دارند می‌توانند کارهای بسیار بزرگی انجام دهند. همانطور که صفحه اینستاگرام ما را راه‌اندازی کردند و در سازمان جهانی گردشگری ثبت و معرفی شد. به وسیله این‌کارها ما می‌توانیم نه‌تنها تاثیرپذیر نباشیم بلکه به فرهنگ‌های دیگر نیز تاثیر بگذاریم. اینکه صندوق حمایت از مستمندان امروز در شهرهای ترکیه و برلین به چشم می‌خورد نشانگر جریان‌سازی تبریز است. اکنون هم بسیاری از شرکت‌های داخلی از ما درخواست طرح های شهری دارند که ما نیز استقبال می‌کنیم.

*در پایان از برنامه‌های‌تان برای نوروز ۹۶ بگویید:

امسال قصد داریم نوروزی متفاوت‌تر از هرسال داشته باشیم و برای این، حدود ۹۰۰ عنوان فعالیت و برنامه توسط شهردار به بخش‌های مختلف ابلاغ شده که شامل کارهای کوچک از جمله رنگ‌آمیزی فضاهای شهری تا کارهای فرهنگی و بزرگ می‌شود. امسال به بحث نرم‌افزاری بیش‌تر پرداخته‌ایم و منظورمان از کارهای نرم‌افزاری رسیدن به هویت شهری است. از جمله این هویت‌ها فرهنگ و فولکلور آذربایجان، تکم‌گردانی، عاشیقلار و... است که می‌تواند هم برای شهروندان تبریزی تازه و جذاب باشد و هم مسافران. قرار است نمایشگاه‌های مختلفی در حوزه صنایع دستی در بخش‌های مختلف شهر برپا کنیم.

آثار برتر سومین سمپوزیسیوم مجسمه‌سازی تبریز را هم در جاده‌ای به نام هنر و سلامت که در ائل‌گلی احداث کرده‌ایم به نمایش خواهیم گذاشت. اتوبوس‌های تبریزگردی و تاکسی‌های از من بپرس با قدرت بیش‌تری کار خود را انجام خواهند داد.

انجمن علمی گردشگری دانشگاه تبریز برای ساماندهی اتوبوس‌های تبریزگردی اعلام آمادگی کرده‌اند و ما هم استقبال کرده‌ایم. آموزش، بسیار مهم و تاثیرگذار است. اینکه اگر دانش‌آموزان از همین دوران تبریز را به وسیله تورهای تبریزگردی بشناسند، دیگر نسل آینده ما نسلی خواهند بود که به جای جای تبریز اشرافیت خواهند داشت. یکی دیگر از تصمیماتی هم که برای نوروز ۹۶ داریم، این است که در جاذبه‌های گردشگری تبریز عده‌ای از مشاغل و حرفه‌های سنتی به صورت زنده اجرا و معرفی شوند. مثلا در موزه کفش، یک کفاش مشغول به کار شود یا در زمینه سفال‌گری این کار صورت بپذیرد که می‌تواند در افکار مسافران بسیار تاثیرگذار باشد.