تمهیدات ویژه ترافیکی در اطراف بهشت زهرا/ طرح ترافیک تا ساعت ۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار گفت: طرح ترافیک در روز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه تا ساعت ۱۷ انجام می‌شود در صورتی که طرح زوج و فرد تا ساعت ۱۳ امروز است.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای مسیرهای منتهی به بهشت زهرا، افزود: در داخل و مسیرهای منتهی به بهشت زهرا،نیروهای زیادی را مستقر کرده‌ایم و خوشبختانه در حال حاضر مسیرهای منتهی به بهشت زهرا از ترافیکی آرام برخوردار هستند و هیچ گونه مشکل ترافیکی گزارش نشده است.

مهماندار با اشاره به اینکه مأموران پلیس راهور در اتوبان‌های تندگویان، خلیج فارس و امام علی (ع) حضور ویژه دارند، افزود: مأموران گشت با خودروهایی که سرعت مطمئن را رعایت نمی‌کنند و همچنین اقدام به پارک دوبل می‌کنند به شدت برخورد کرده و اقدام به توقف خودرو می‌کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آغاز موج اول مسافرت‌های نوروزی افزود: علاوه بر شهروندانی که قصد حضور در بهشت زهرا را دارند حجم قابل توجهی از شهروندان تهرانی برای مسافرت در حال خروج از محورهای مواصلاتی تهران هستند. از این رو پلیس راهور تهران بزرگ در مبادی ورودی و خروجی تهران نیز عملیات ویژه اتخاذ کرده است.

مهماندار با اعلام اینکه در حاضر ترافیک در همه محورهای مواصلاتی منتهی به تهران روان گزارش شده افزود: ترافیک در محدوده بازار و همچنین حوالی مراکز خرید با کندی انجام می‌شود که مأموران پلیس به صورت پررنگ در محل‌های فوق حاضر شده و نسبت به رفع گره‌های ترافیکی اقدام می‌کند.