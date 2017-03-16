اشتغال بخش کشاورزی شهرستان دشتی تثبیت شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی از فعالیت‌ها و تلاش‌های همه مدیران دستگاه‌های اجرایی در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» و شعارهای دولت تدبیر و امید در سطح شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: در این مدت اقدامات خوبی در بخش‌های مختلف در سطح جامعه شاهد هستیم که مهم‌ترین آنها رفع موانع اجرای برجام، ثبات اقتصادی و کاهش تورم و تقویت واحدهای تولید نیمه فعال و تعطیل است.

وی با بیان اینکه برگزاری جشن خودکفایی گندم و توجه به منابع طبیعی و محیط زیست از دیگر اقدامات خوبی در سال ۹۵ بوده است، یادآور شد: در سال جاری با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن به بهترین شکل ممکن برگزار شد و در راستای تحقق دولت الکترونیک وضعیت جدیدی رقم خورد.

مهرجو تصریح کرد: در این سال شاهد حضور وزرا و معاونین آنها به شهرستان بودیم که منشا خیرات و برکات زیادی بودند واز نزدیک با مسائل و مشکلات آشنا شدند.

فرماندار دشتی بر ضرورت تثبیت اشتغال بخش کشاورزی شهرستان دشتی تاکید کرد و ادامه داد: همه باید تلاش کنیم ۱۵ هزار نفر اشتغال بخش کشاورزی در سطح شهرستان تثبیت شود و به سمت محصولات کم آب بر و محصولاتی که ارزش صادرات داشته باشد برویم.

وی بیان کرد: در این مدت با تلاش و همکاری همه عزیزان پروژه‌های عمرانی خوبی در سطح روستاها و شهرها تکمیل و به بهره‌برداری رسید و در عرصه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نیز برنامه‌های خوبی برگزار شد که مهم‌ترین آنها برگزاری کارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی با همکاری آموزش و پرورش کاکی و شهرستان بوده است که این کلاس‌ها نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب‌ها و آگاه‌سازی جامعه دارد.

مهرجو از حضور باشکوه و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و گفت: این حضور باشکوه پیام خوبی به جهانیان داد و بار دیگر مردم وفادار خود به نظام و انقلاب به اثبات رساندند.

وی اضافه کرد: در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم که می‌طلبد با کمک همه شما مدیران انتخابات خوبی و باشکوهی برگزار کنیم.

مهرجو بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.

فرماندار دشتی همچنین موفقیت خورموج به عنوان شهر منتخب کشور در جام باشگاه‌های کتاب خوانی به روسای آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی و اعضای باشگاه‌های کتاب خوانی شهرستان و انتخاب روستای درازی به عنوان یکی از ده روستای برتر کشور در سومین جشنواره روستا و عشایر دوستدار کتاب تبریک عرض کرد.

وی با اشاره به اینکه شاخص‌های امنیتی شهرستان مطلوب است، گفت: دستگاه‌های عمومی شهرستان به وظایف قانونی خود به خوبی به عملی عمل کنند و زمینه رضایت مندی مردم را به نحو مطلوب فراهم کنند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: در سال آینده نیز تلاش داریم از ظرفیت و پتانسیل مرز آبی برای فعالیت تجاری و بازرگانی به نحو مطلوب استفاده کنیم و با توجه به اعتبارات لایروبی گمرک لاور ساحلی به زودی این مهم انجام خواهد شد.

وی تکمیل راه‌های مواصلاتی، نوسازی شبکه‌های فرسوده و تقویت زیرساخت‌های اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های سال آینده عنوان کرد.

مهرجو با اشاره به خدمات سفر های نوروزی گفت: در ایام نوروز نظارت بر بازار به خصوص در حوزه بهداشت تشدید شود و بانک‌ها نیز تمهیدات لازم از هم اکنون اتخاذ کنند.