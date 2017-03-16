صف کامیون ها در مرز بازرگان به صفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، احمد برکابیان افزود: در حال حاضر تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان کاملاً عادی است و تعداد کامیون‌های ورودی به ایران در مرز بازرگان افزایش قابل توجهی داشته و با هماهنگی‌های به‌عمل آمده طی دو هفته اخیر به بالای ۷۰۰ کامیون در روز رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین روزانه ۴۰۰ کامیون نیز از ایران به سمت ترکیه تردد می‌کنند، اظهارداشت: هم‌اکنون خدمات گمرک بازرگان به کامیون‌داران و مسافران به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و با تدابیر و پیگیری‌های مستمر دکتر کرباسیان رئیس کل گمرک ایران و با هماهنگی سازمان‌های همجوار تمامی مشکلات مرز بازرگان حل شده است.

مدیرکل گمرک بازرگان همچنین گفت: علاوه بر این، کارکنان این گمرک در شیفت‌های متعدد کاری در حال خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان بوده و آماده استقبال از مسافران نوروزی هستند.