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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

دبیر ستاد انتخابات سنندج:

اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی سنندج معرفی شدند

اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی سنندج معرفی شدند

سنندج- اعضای هیات اجرایی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان سنندج معرفی شدند.

موحد امان الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ستاد اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر سنندج به ریاست فرماندار و با حضور اعضای هیات نظارت،۲۳ نفر از معتمدی، اعضای شورای اداری(روسای آموزش و پرورش و ثبت احوال) شهرستان سنندج تشکیل شد.

 اعضای اصلی هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان سنندج شامل توفیق سرفراز، شمسی اصلانی، عبدالمومن مردوخ، عبدالکریم احمدنژاد، آرتیکاس اقبال، شعبان سپهر، سید صباح قریشی و همایون جنتی هستند.

بهرام فاتحی، عطالله حیدری، فریدون خالدیان، عبدالله هادی و علی حسین آبادی هم اعضای علی البدل هیات نظارت بر انتخابات سنندج هستند.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی همزمان در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود.

کد مطلب 3934118

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