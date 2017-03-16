به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر شاهد افزایش حجم ترافیک در اکثر محورهای کشور هستیم که این مسئله از ابتدای صبح تاکنون در حال افزایش است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا افزود: محورهایی همچون آزادراه تهران - قم، تهران - سمنان، خراسان - تهران، آمل – تهران، چالوس - تهران و فیروزکوه به تهران، ساوه به تهران و آزادراه‌های تهران – کرج و کرج- قزوین بیشترین حجم ترافیک را شاهد هستند.

رحمانی گفت: ترافیک نیمه‌سنگین فقط در آزادراه تهران - کرج و کرج - قزوین گزارش شده و مسافرانی که قصد تردد در این محورها را دارند بهتر است برای مدیریت زمان برنامه‌ریزی کنند و قبل از سفر حتماً وضعیت ترافیکی را از سایت پلیس جویا شده و سپس اقدام به تردد در این محور کنند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا با بیان اینکه در حال حاضر در محور نور در استان مازندران پدیده بارش باران در حال وقوع است، ادامه داد: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

وی افزود: با آغاز طرح اعمال محدودیت‌های ترافیکی سفرهای نوروزی، تردد انواع کامیون و تریلی در جاده قدیم ساوه - همدان از ۲۶ اسفندماه به مدت ۵ روز ممنوع است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا ادامه داد: این ممنوعیت از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای یاد شده اعمال می‌شود.

رحمانی افزود: تردد انواع کامیون و تریلی در محور فوق در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه ۹۶ نیز ممنوع است و برای آمد و شد وسائل نقلیه سنگین محور جایگزین آزاد راه ساوه – همدان در نظر گرفته شده است.

وی از شهروندان خواست با توجه به آغاز مسافرهای نوروزی با رعایت نکات ایمنی در رانندگی علاوه بر حفظ جان خود از بروز حوادث ناگوار برای دیگران پیشگیری کنند.