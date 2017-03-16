مرکل امشب با ترامپ دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان که پیشتر قرار بود روز سه شنبه برای دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند، امشب راهی واشنگتن می شود.

صدر اعظم آلمان سفر روز سه شنبه خود را به علت اوضاع نامساعد جوی به تعویق انداخته بود.

گفتنی است صدر اعظم آلمان پس از اعلام کاندیداتوری ترامپ و رقابت وی با «هیلاری کلینتون» کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مخالفت خود را با مواضع وی ابراز داشت. پس از روی کارآمدن ترامپ، وی با انتقاد از سیاست های انزواطلبانه رئیس جمهوری جدید آمریکا موضع وی را مغایر با قوانین بین المللی دانست.

گرچه پیش از انجام سفر مرکل به آمریکا برخی گمانه زنی ها در خصوص محورهای گفتگوی این دو مقام به گوش می رسد، اما نمی توان تحلیل روشن و دقیقی نسبت به این دیدار غیر قابل پیش بینی ارائه داد.